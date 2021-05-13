آرسنال يرد لمصراوي على ما أثير بشأن محمد النني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

قام نادي آرسنال بالرد على الاستفسارات المتعلقة بمنشور محمد النني متوسط ميدان الفريق الذي أعلن دعمه لفلسطين، وأوضح بأن كل فرد داخل النادي لديه كامل الحرية في التعبير عن رأيه.

وقال آرسنال في رده على الخليج 365 تعليقًا على ما أثير مؤخرًا بشأن محمد النني: "لقد تلقينا العديد من الاستفسارات حول هذا الأمر في الفترة الأخيرة".

وتابع: "بناء على ذلك نود أن وضح أن كافة العاملين في آرسنال بما في ذلك اللاعبين لهم الحق في التعبير عن رأيهم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بهم".

وتابع: "لقد تحدثنا إلى محمد النني عن هذا الأمر، ليدرك التأثير واسع المجال الذي يحدثه من خلال منشوره".

وأضاف النادي: "كنادي نحن نلتزم بمواجهات واقصاء كل اشكل التمييز والاستمرار في الانحياز إلى المساواة والتنوع في كافة مناحي الحياة".