مصدر بالأهلي يكشف لمصراوي حقيقة اقترابهم من ضم سفيان رحيمي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

كشف مصدر مسؤول بالنادي الأهلي، حقيقة ما يُثار عن وجود مفاوضات بينهم ولاعب الرجاء البيضاوي المغربي، سفيان رحيمي.

صحيفة "المنتخب" المغربية، كشفت في الساعات القليلة الماضية عن وجود مفاوضات بين النادي الأهلي مع مسئولي الرجاء من أجل التعاقد مع سفيان رحيمي على أن تنفذ الصفقة في الصيف المقبل.. (طالع تفاصيل الخبر من هنا)

وقال المصدر ذاته في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، :"هذا الوقت ليس هو المناسب للحديث عن أي أمور تفاوضية في ظل ارتباط الفريق بمباراة مهمة أمام صنداونز بدوري أبطال أفريقيا.. السبت المقبل سيكون مباراة الذهاب و22 مايو مواجهة الإياب في جنوب أفريقيا وهيّ المحطة الأصعب في مشوار الحفاظ على اللقب الأفريقي".

وتابع المصدر ذاته:"ليس من المنطقي الحديث عن هذا الشأن وإثارة البلبلة في صفوف الفريق، لمصحلة من يحدث ذلك، بجانب صنداونز لدينا مواجهة أخرى نهاية الشهر الجاري مع نهضة بركان المغربي على لقب السوبر الأفريقي بالدوحة".

واسترسل:"الأمور التفاوضية ستكون في نهاية الموسم، هناك جلسات تتم بين المدير الفني بيتسو موسيماني ومحمود الخطيب رئيس النادي والمفوض من قبل مجلس الإدارة بالإشراف على قطاع الكرة ولجنة التخطيط برئاسة محسن صالح لوضع خريطة الموسم المقبل ولن يكون هناك حديث قبل نهاية الموسم الجاري".

وعلم "يلا كورة" أن اسم رحيمي أحد اللاعبين المرشحين للانتقال للأهلي لتدعيم الجانب الهجومي في الصيف المقبل خاصة أن بيتسو موسيماني المدير الفني الجنوب أفريقي طلب تدعيم هذا المركز وهذا ما حدث من خلال الدخول في مفاوضات مع الجناح الأوروجوياني جاستون سيرينو قبل أن تفشل الصفقة بسبب مغالاة نادي صنداونز.

ويعتبر رحيمي صاحب الـ24 عامًا أهم أعمدة الرجاء في الموسم الحالي نظرًا لمشاركته في 26 مباراة بالموسم الحالي ليسجل عشرة أهداف ويصنع 8 أهداف حاسمة.

ويمتلك الأهلي في رصيده من اللاعبين الأجانب ستة لاعبين بداية من المدافع المغربي بدر بانون ولاعب الوسط المالي أليو ديانج والتونسي علي معلول والنيجيري جونيور أجايي وأخيرًا المهاجم الكونغولي والتر بواليا، والمهاجم السنغالي أليو بادجي والمعار لصفوف أنقرة جوتشو.