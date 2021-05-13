شكرا لقرائتكم خبر عن هيكتور كوبر مديرًا فنيًا لمنتخب الكونغو الديمقراطية ومحمود فايز مساعدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن اتحاد الكرة في جمهورية الكونغو الديمقراطية اليوم الخميس، إنهاء الاتفاق مع الأرجنتيني هيكتور كوبر لتدريب منتخب الكونغو خلال الفترة المقبلة.

وبحسب موقع «france 24» قال الاتحاد الكونغولي في بيان إن مهمة كوبر ستكون «إيصال المنتخب إلى مونديال 2022.. وذلك بعدما أخفق منتخب الكونغو الديموقراطية في التأهل إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا المقبلة في الكاميرون».

وتولى هيكتور كوبر تدريب منتخب مصر الأول لكرة القدم بين 2015 و2018 وقاده إلى وصافة أمم افريقيا 2017 ونهائيات كأس العالم روسيا 2018 بعد غياب أكثر من ربع قرن، ثم أشرف بعدها على تدريب منتخب أوزبكستان حتى عام 2019.

كما أعلن محمود فايز، المدرب المساعد في لهيكتور كوبر، في جهازه الفني لتجربتي مصر وأوزبكستان، أنه سيكون ضمن جهاز كوبر المعاون لتدريب منتخب الكونغو الديمقراطية.

وكتب فايز عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «أشكر الاتحاد الإماراتي لكرة القدم والمنتخب الأول على شرف العمل معهم وأتمني أن أكون شاركت ولو بجزء بسيط نحو التأهل لكأس العالم 2022 باذن الله.. وبداية مغامره جديده كمدرب مساعد مع (المستر) هيكتور كوبر في أدغال أفريقيا وقيادة منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية وحلم التأهل لكأس العالم».