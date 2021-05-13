شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالحميد بسيونى يطالب لاعبى طلائع الجيش بغلق ملف الرحيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حذر عبدالحميد بسيونى، المدير الفنى لفريق طلائع الجيش، اللاعبين بالانشغال بالعروض خلال الفترة الأخيرة، وطالبهم بغلق صفحة الرحيل عن النادى والتحدث فى العروض خلال وسائل الإعلام.

وشدد المدير الفنى على أن إدارة النادى لن تناقش أى عرض لرحيل اللاعبين سوى فى نهاية الموسم وعقب الاطمئنان على مصير الفريق بجدول المسابقة.

وحذر بسيونى اللاعبين من خطورة الانشغال بالعروض، الأمر الذى يهدد النتائج الجيدة التى يحققها الفريق فى الفترة الأخيرة، ومن جانبهم وعد اللاعبون مسؤولى النادى بالتركيز مع الفريق وتأجيل مناقشة أى عروض لنهاية الموسم.

وأفادت تقارير صحفية عن اهتمام قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك بعدد من نجوم الطلائع المتألقين هذا الموسم وأبرزهم أحمد سمير وعمرو جمال ومهند لاشين ومحمد بسام.

وحذر عبدالحميد بسيونى، المدير الفنى لطلائع الجيش، لاعبيه من خطورة انتفاضة الاتحاد السكندرى قبل ملاقاة زعيم الثغر فى التاسعة مساء غد على استاد الإسكندرية ضمن مواجهات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز، وأكد بسيونى للاعبيه أن الاتحاد فريق قوى لا يستهان به خاصة على ملعبه فى ظل امتلاكه مجموعة مميزة من اللاعبين.