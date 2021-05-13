شكرا لقرائتكم خبر عن خلافات فى الأهلى حول مصير كهربا بالموسم المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب محمود عبدالمنعم «كهربا»، لاعب الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، من الجهاز الفنى، بقيادة موسيمانى، المدير الفنى، المشاركة خلال مواجهة صن داونز المقرر إقامتها السبت، على أرض ملعب استاد السلام فى دور الـ8 من بطولة دورى الأبطال، وذلك بعد استبعاد خلال المباراتين الأخيرتين فى الدورى الممتاز أمام الاتحاد السكندرى التى انتهت لصالح الأحمر بنتيجة 2-1، والمباراة الأخيرة أمام الزمالك التى انتهت بالتعادل الإيجابى بنتيجة 1- 1.

واستفسر كهربا من سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، عن الأسباب التى دفعت المدير الفنى إلى تجاهله خلال مباراتى الاتحاد السكندرى والزمالك، وأبدى اللاعب تحفظه من عدم وجود مبرر له من استبعاده، خصوصا أنه التزم بالتدريبات وتعليمات الجهاز الفنى، لكنه فوجئ بعدم الاستعانة به مؤخرا.

وعلمت «المصرى اليوم» أن عبدالحفيظ أكد للاعب أن المدير الفنى رفض طريقة أداء كهربا خلال المباريات التى شارك فيها قبل استبعاده، خصوصا أنه اعتمد على الفردية وعدم تنفيذ تعليمات المدير الفنى، وهو ما يؤدى لفقدان الكرة وتهديد مرمى الفريق فى المباريات التى شارك فيها كهربا، وحذر عبدالحفيظ، كهربا، من إثارة أى أزمات خلال الفترة المقبلة بشأن عدم مشاركته فى المباريات حتى تتم الاستعانة به.

وشهدت الفترة الماضية خلافا داخل لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح بشأن مصير محمود كهربا بعد الأزمات التى أثيرت من اللاعب سواء مع المدير الفنى تارة أو مع زملائه تارة أخرى، ووفقا لمصدر مسؤول داخل اللجنة- رفض ذكر اسمه- فإن الفترة المقبلة ستكون الفرصة الأخيرة للاعب من أجل حسم مصيره بشكل نهائى، ولفت المصدر إلى أن القرار يرجع إلى أمرين، الأول هو رؤية محمود الخطيب، رئيس النادى، والمشرف العام على الكرة، والذى يحدد قراره وفقا لتقرير من سيد عبدالحفيظ بشأن أزماته ومشاركاته والمباريات التى شارك فيها والخصومات التى تعرض لها، والأمر الثانى رؤية المدير الفنى فى حالة استمرار موسيمانى خلال الموسم المقبل.

الأهلى يواصل تدريباته استعدادًا لمباراة صن دوانز فى البطولة الإفريقية

من جهة أخرى استأنف أمس - الخميس- الفريق الكروى الأول تدريباته بعد الراحة التى حصل عليها اللاعبون أمس الأول لقضاء إجازة عيد الفطر، ويركز المدير الفنى على علاج الأخطاء التى وقع فيها اللاعبون خلال المباراة الأخيرة أمام الزمالك، فى مقدمتها عدم التمركز السليم أمام المرمى، مما يتيح الفرصة للمنافس فى التسديد من خارج منطقة الجزاء، فضلا عن عدم استغلال المساحات الشاسعة التى تتاح للمهاجمين ولاعبى الوسط فى تهديد مرمى المنافس واستغلال الفرص داخل منطقة الجزاء، وركز موسيمانى على استغلال الكرات الطولية التى نجح فيها اللاعبون خلال مباراة القمة فى تسجيل هدف صلاح محسن من خلال كرة طولية خلف مدافعى الزمالك.

وحذر المدير الفنى من خطورة لاعبى صن داونز الذين يجيدون الاحتفاظ بالكرة لإمكانياتهم الفنية العالية، فضلا عن السرعات التى يتمتع بها اللاعبون والتى تسبب خطورة على المنافسين.

فى شأن مختلف رفض أحمد ياسر ريان، مهاجم الفريق الكروى الأول، المعار إلى نادى سيراميكا كليوباترا العودة الى صفوف الفريق الأحمر فى الموسم المقبل خوفا من البقاء أسيرا لدكة البدلاء، أسوة بما حدث فى الفترة الماضية عندما تألق اللاعب مع الجونة ثم عاد إلى صفوف فريقه، لكن موسيمانى لم يعتمد عليه، وطلب المهاجم الصاعد من مسؤولى لجنة التخطيط الموافقة على تمديد إعارته مع سيراميكا كليوباترا لرغبته فى الاستمرار بالمشاركة أساسيا فى المباريات.