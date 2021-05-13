شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يجمد مستحقات اللاعبين.. واتجاه لاستبعاد إكرامى أمام إنيمبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر مجلس إدارة نادى بيراميدز تجميد مستحقات لاعبى الفريق الكروى الأول بعد الخسارة الكبيرة التي تعرض لها الفريق مؤخرا أمام سيراميكا كليوباترا بنتيجة ٢- ٤ في الدورى الممتاز، فضلا عن تغريم كل لاعب 60 ألف جنيه بسبب تراجع الأداء والذى أثر على مركز الفريق في الفترة الأخيرة.

وعلمت «المصرى اليوم» أن هناك اتجاها داخل إدارة النادى لمنح أروا بارينا، المدير الفنى، فرصة أخيرة لتحسين الأداء قبل اتخاذ القرار النهائى للإطاحة به، وأكد مصدر مسؤول داخل النادى أن قيمة الشرط الجزائى للمدير الفنى التي تصل إلى شهرين وراء تأخر إدارة النادى في اتخاذ القرار النهائى.

يأتى هذا في الوقت الذي يدرس فيه الجهاز الفنى للفريق الكروى الأول بقيادة أروا بارينا المدير الفنى إجراء تعديلات على التشكيل الأساسى للفريق خلال مواجهة إنيمبا النيجيرى المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل ضمن منافسات دور الثمانية ببطولة الكونفيدرالية.

ووفقا لمصدر داخل النادى فإن المدير الفنى يرغب في استبعاد شريف إكرامى حارس المرمى حتى نهاية الموسم بعد المستوى المتواضع الذي ظهر به خلال الفترة الأخيرة، وآخرها رباعية سيراميكا كليوباترا.

كان إكرامى قد هدد بالرحيل في الفترة الماضية عندما حاول المدير الفنى استبعاده والاعتماد على أحمد الشناوى أو المهدى سليمان الحارسين البديلين، لكن تدخل أحد مسؤولى الإدارة التنفيذية أدى لتراجع الجهاز الفنى عن القرار، فيما حمل عدد من اللاعبين الكبار مسؤولية تراجع مستوى الفريق إلى المدير الفنى بسبب عدم ثبات التشكيل الأساسى وزيادة الأحمال البدنية.