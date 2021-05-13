شكرا لقرائتكم خبر عن توخيل: أتحمل مسؤولية الخسارة أمام أرسنال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اعترف توماس توخيل، مدرب تشيلسى، بأنه ربما ارتكب بعض الأخطاء فيما يتعلق باختيار تشكيلة المباراة التى خسرها أمام أرسنال 0-1، مساء الأربعاء، ضمن الجولة 36 من الدورى الإنجليزى الممتاز.

وقال توخيل: «الشوط الأول لا بأس به، كان كافيا للتقدم بنتيجة 3-0، لكننا تخلفنا بنتيجة 0-1 لأننا نسينا كيف نسجل ثم أحرزنا عمليا هدفا عكسيا، لا أعرف كيف كان أرسنال سيسجل، إذا لم نقدم له الفرصة بأنفسنا، لم نكن جادين بما فيه الكفاية، ولم نلعب بالطاقة المعهودة، نتحمل المسؤولية جميعا، وأنا فى المقدمة، لذلك لم يكن عرضنا كافيا للفوز باللقاء».

وعن أهمية الخسارة قبل نهائى كأس إنجلترا أمام ليستر سيتى، قال توخيل: «إنه أمر سيئ، لا أحتاج لمثل هذه الأمور من أجل الاستيقاظ ومعرفة صعوبة الأمر، لا أحتاج الخسارة لمعرفة ذلك، احتجنا أن نصحوا معا مجددا ولا أعرف لماذا، الآن الكل مستيقظ مرة أخرى».