شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يدرس الإطاحة بـ«كومان» من تدريب الفريق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تبحث إدارة برشلونة الإطاحة بالمدير الفنى الهولندى، رونالد كومان، من القيادة الفنية للفريق الكتالونى، بسبب تذبذب المستوى الفنى للفريق والنتائج المخيبة للآمال فى ظل المنافسة الشرسة على لقب الليجا هذا الموسم.

وأضاف: هناك تخبط فى نتائج برشلونة فى المباريات الأخيرة بالدورى الإسبانى، والمزيد من الضغط على كومان، وبات استمراره محل شك، لكنه ربما يسير بقناعاته عكس التيار. وقالت صحيفة «سبورت» الإسبانية إن كومان يثق تماما فى استمراره على رأس القيادة الفنية للفريق الكتالونى خلال الموسم المقبل، رغم الإخفاقات الأخيرة والتكهنات التى تشير إلى اقتراب رحيله.

وبحسب الصحيفة الكتالونية، كومان يدرك أن الفريق فشل فى لحظات حاسمة، ويرى أيضا أن الإخفاقات ضد غرناطة وليفانتى غير مبررة، ورغم ذلك فإنه يشعر بالألم لعدم تقدير كل ما قدمه للفريق والصعوبات التى واجهته.

وأضافت: «كومان غاضب لعدم تقدير أن الفريق خلال 19 مباراة متتالية لم يخسر فى الليجا، وحقق 9 انتصارات خارج أرضه، كومان كان يريد الحصول على دعم علنى من رئيس النادى، لكن رغم ذلك فإنه يشعر بالثقة والقوة لمواصلة مشروعه فى كامب نو، ويعتقد أنه قادر على إجراء تغييرات ضرورية فى الفريق، لا يفهم المدرب الهولندى أن كل هذا التخطيط رهن تحقيق الثنائية، التى كانت مجرد وهم قبل بضعة أشهر، لا سيما أنه حقق أكثر بكثير مما كان متوقعا».

فيما رفض هانز فليك، مدرب بايرن ميونخ السابق، تدريب فريق برشلونة بعدما استطلع المسؤولون رأيه لقيادة الفريق الكتالونى، لكنه رفض سريعا العرض المقدم لتدريب الفريق، وهو ما يؤكد احتمالية توليه تدريب منتخب ألمانيا خلفا للمدرب يواكيم لوف، فور انتهاء بطولة يورو 2020، هذا الصيف.

وطلب المدرب الألمانى فى وقت سابق مغادرة النادى البافارى قبل انتهاء تعاقده، وهو ما استجابت له الإدارة قبل الإعلان عن التعاقد مع جوليان ناجلسمان، مدرب لايبزيج.

واستفسر برشلونة مؤخرا عن إمكانية تولى فليك تدريب الفريق، خلفا لكومان، وأشارت إلى عدم إيمان الإدارة الكتالونية بقدرة كومان على تحقيق الأهداف المطلوبة منه فى الموسم المقبل، ما دفعه للتحرك نحو مدرب البايرن.