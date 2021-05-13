شكرا لقرائتكم خبر عن «أوليفر كان»: «ليفاندوفسكى» يمنعنا من التفكير فى «هالاند» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نفى أوليفر كان، عضو مجلس إدارة بايرن ميونخ، والرئيس التنفيذى المقبل للنادى، ما تردد مؤخرا فى تقارير صحفية، عن رغبة ناديه فى ضم إيرلينج هالاند، نجم بوروسيا دورتموند.

وقال كان، فى تصريحات لمجلة «شبورت بيلد» الألمانية نشرتها: «أنا آسف، لكن أيًا كان من يتحدث عن نية بايرن ضم هالاند، فهو ما زال لم يفهم الوضع بعد».

وأضاف: «تكلفة الصفقة بأكملها كما نفهم، أكثر من 100 مليون يورو.. وبالنسبة لبايرن هذا شىء لا يمكن تصوره».

وأشار كان أيضًا إلى حقيقة امتلاكهم «أفضل هداف فى العالم»، روبرت ليفاندوفسكى، الذى لا يعتقد أنه سيغادر هذا الصيف.

وقال حارس المانشافت السابق: «يتبقى له (ليفاندوفسكى) موسمان فى عقده هنا، ومستواه لم يتأثر مطلقًا، فقد سجل 39 هدفًا فى البوندسليجا، ولهذا السبب لا نفكر فى هالاند اليوم».

ليفاندوفسكي - صورة أرشيفية

وأضاف روبرت الحفاظ على مستواه الحالى لبضع سنوات أخرى، فهناك أنواع مختلفة من اللاعبين.. مع نوير على سبيل المثال، تشعر أنه يستطيع اللعب بهذا المستوى حتى يبلغ 40 عامًا.. طالما أنه فى أفضل حالاته، سيكون ذلك مهمًا للفريق.

وعن نيكلاس زوله، قال كان إن مدافع البافارى قد يواجه موعدا نهائيا يجرى تحديده، لحسم مفاوضات تجديد عقده.

واعتبر أنه من المعقول بشكل كبير، أن يتم تحديد مثل هذا الموعد النهائى، لحسم مفاوضات تجديد العقد لما بعد عام 2022.

وقال زوله (25 عاما) إنه يرغب فى معرفة وضعه الرياضى فى بايرن ميونخ، قبل تمديد التعاقد، بينما أكد أوليفر كان أن التواجد فى ميونخ «أمر جذاب للغاية».