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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر غوارديولا يراقب حالة دي بروين قبل نهائي الابطال والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 13 مايو 2021
تحدث بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي عن حظوظ النجم البلجيكي كيفن دي بروين بشأن المشاركة في مباراة نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنكليزي الممتاز.
ولم يشارك دي بروين في هزيمة السيتي 2-1 أمام تشيلسي بسبب معاناته من إصابة عضلية طفيفة لكن بطل البريمييرليغ يأمل أن يتعافى اللاعب قبل نهائي دوري الأبطال أمام تشيلسي أيضا.
وقال غوارديولا قبل مواجهة المكبايس:" دي بروين لا يزال مصابا لكن حالته تتحسن، مشيراً الى انه سيعتمد على اللاعبي الجاهزين بنسبة 100% بدنيا وذهنيا لخوض نهائي دوري الأبطال.
وحصد السيتي لقبه الثالث في الدوري الممتاز في 5 مواسم تحت قيادة غوارديولا، بعد هزيمة مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني 2-1 على ملعبه أمام ليستر سيتي.
وتابع:" لم تسنح لي فرصة زيارة إسطنبول منذ مسيرتي كلاعب مع برشلونة، الا ان اليويفا قرر نقل المباراة للبرتغال لذلك لا توجد مشكلة".