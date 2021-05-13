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غوارديولا يراقب حالة دي بروين قبل نهائي الابطال 

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر غوارديولا يراقب حالة دي بروين قبل نهائي الابطال  والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 13 مايو 2021

تحدث بيب ​غوارديولا​ مدرب مانشستر سيتي عن حظوظ النجم البلجيكي كيفن دي بروين بشأن المشاركة في مباراة ​نيوكاسل​ يونايتد في الدوري الإنكليزي الممتاز.

ولم يشارك دي بروين في هزيمة ​السيتي​ 2-1 أمام بسبب معاناته من إصابة عضلية طفيفة لكن بطل البريمييرليغ يأمل أن يتعافى اللاعب قبل نهائي دوري الأبطال أمام تشيلسي أيضا.

وقال غوارديولا قبل مواجهة المكبايس:" دي بروين لا يزال مصابا لكن حالته تتحسن، مشيراً الى انه سيعتمد على اللاعبي الجاهزين بنسبة 100% بدنيا وذهنيا لخوض نهائي دوري الأبطال.

وحصد السيتي لقبه الثالث في الدوري الممتاز في 5 مواسم تحت قيادة غوارديولا، بعد هزيمة مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني 2-1 على ملعبه أمام ليستر سيتي.

وتابع:" لم تسنح لي فرصة زيارة إسطنبول منذ مسيرتي كلاعب مع ، الا ان اليويفا قرر نقل المباراة للبرتغال لذلك لا توجد مشكلة".

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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