كوبر مدرباً لمنتخب الكونغو الديموقراطي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 13 مايو 2021

كشف ​اتحاد الكونغو الديمقراطية لكرة القدم​ عن تعيين الأرجنتيني ​هيكتور كوبر​ مدربا للمنتخب.



واتى بيان الاتحاد الكونغولي على الشكل التالي: "وقع كوبر بالفعل عقدا لتدريب منتخب الكونغو الديمقراطية، وسيصل إلى العاصمة كينشاسا نهاية شهر أيار الجاري".

وأضاف: "سيقود كوبر المنتخب الكونغولي في أول وديتين ضد تونس والرأس الأخضر في حزيران المقبل الذي يشهد معسكرا في تونس".

وسبق أن خاض هيكتور كوبر تجربة تدريبية في قارة أفريقيا مع منتخب مصر في الفترة بين 2015 و2018، وقاد الفراعنة لوصافة بطولة كأس الأمم الأفريقية 2017، كما حقق الإنجاز الأكبر المتمثل في تأهل منتخب مصر لكأس العالم 2018.