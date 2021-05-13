الانتر يكشف عن موقفه بعد خرق نجومه قواعد كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 13 مايو 2021

كشفت تقارير صحف ايطالية، ان إنتر ميلانو الايطالي لن يقوم بتغريم نجومه الاربعة بعدما اوقفتهم الشرطة خارج الفندق.



وأوقفت الشرطة المحلية اللاعبين وهم يخرجون من الفندق، حيث ظهرت تقارير بأن وجودهم للاحتفال بعيد ميلاد ​لوكاكو​ وأكدت شبكة "سبورت ميدياسيت" بأن النادي يرفض معاقبة اللاعبين.

وتدعي التقارير بأن الإنتر ليس لديه نية لفرض غرامات على اللاعبين، حيث كان الامر مجرد عشاء بعد مباراة الفريق فقط.

واضافت أن الأمر كان بسبب مخالفة اللاعبين لحظر التجوال وقرر بعض اللاعبين عدم البقاء والعودة للمنزل.

يذكر ان الانتر قد توج بلقب الدوري الايطالي الموسم الحالي.