اجتماع هام بين لابورتا وكومان 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 13 مايو 2021

كشفت شبكة "Mediaset" الإيطالية، أن اجتماعا هاما قد عقد في أحد مطاعم مدينة "برشلونة" بين المدرب رونالد ​كومان​، ورئيس النادي الكتالوني، خوان ​لابورتا​.



وأفادت الشبكة أن الاجتماع كان لمناقشة مستقبل الهولندي مع برشلونة، خاصة بعد ابتعاد الفريق عن فرص الفوز بلقب الليغا والاكتفاء بلقب كأس ملك إسبانيا.

ويرى لابورتا أن بقاء كومان أمرًا مفروغًا منه الموسم المقبل، ولكن هناك بعض الانتقادات التي توجه له بسبب أداء برشلونة خاصة في الجولات الأخيرة في الدوري الإسباني.

لكن علاقة كومان مع اللاعبين جيدة خاصة في ظل قدرته على الاعتماد على اللاعبين الشباب مثل بيدري، أوسكار مينغويزا ومورييا.

وفي الجانب التكتيكي، ما زالت هناك بعض الشكوك حول إدارة كومان للمباريات، لأنه يفتقد بعض الشجاعة في اتخاذ القرارات أثناء المواجهات.