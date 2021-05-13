وكيله: لاوتارو سعيد في الانتر لكن...

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 13 مايو 2021

تحدث وكيل الدولي الارجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم ​انتر​ ميلانو الايطالي، عن آخر التطورات بشأن تجديد عقده.



وينتهي عقد لاوتارو مع الإنتر في حزيران 2023، ويرغب النادي في تمديد عقد نجم التانغو وزيادة راتبه السنوي.

وتحدث وكيل لاوتارو، أليخاندرو كامانو لصحيفة "لاغازيتا ديلو سبورت" الإيطالية:" نحن هادئون تمامًا، لكن الوضع الحالي في الإنتر يمنعنا من أي توقعات".

واضاف:" لاوتارو سعيد في الفريق، لقد فاز بالدوري الإيطالي للتو، لكن لا يمكننا الانتظار كثيراً".

وتابع:" حالياً لا جدوى من التكهن بأي شيء، نحن مثل الآخرين نريد أن نفهم أولًا ما سيكون عليه مستقبل الإنتر".

وعن اهتمام ريال مدريد:" لم أتحدث مع احد، لاوتارو لاعبًا في النيراتزوري ويملك عقد ممتد لعامين آخرين، لذا الاولوية ستكون للانتر لنعرف ما سيحدث من وجهة نظر الإدارة".