شكرا لقرائتكم خبر عن طموح الوداد يصطدم بالمولودية في ربع نهائي دوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تنطلق اليوم الجمعة منافسات جولة الذهاب لدور الثمانية ببطولة دورى أبطال إفريقيا، بمواجهة قوية بين مولودية الجزائر والوداد المغربى. ويحل الوداد ضيفا ثقيلا على مولودية الجزائر فى ملعب 5 جويلية، ويبحث الوداد عن تحقيق نتيجة إيجابية، بعدما قدم أداء مميزا فى مرحلة المجموعات، وتصدر المجموعة الثالثة برصيد 13 نقطة وحصد 4 انتصارات متتالية ضمن بها التأهل.

ويعتمد الوداد على خبرات فوزى البنزرتى، المدير الفنى للفريق المغربى، والذى يعتمد على لاعبين مميزين أمثال أيوب الكعبى ومؤيد اللافى ومحمد أوناجم المعار من الزمالك، بخلاف وليد الكرتى أحد أهم لاعبى الفريق المغربى. فيما يسعى المولودية لتقديم صورة أفضل مما ظهر بها فى مرحلة المجموعات وصعوده الصعب فى آخر جولة من ملعب رادس أمام الترجى.

وتعاقدت إدارة الفريق الجزائرى مع المدرب نبيل نغيز الذى حاول إعادة ترتيب الأوراق، وودع الفريق الجزائرى كأس الرابطة أمام اتحاد العاصمة يوم الأحد الماضى، لكن نغيز يسعى لعبور هذه الهزيمة والرهان على استعادة الروح القتالية للاعبيه أمام الوداد وتحقيق الفوز قبل الذهاب للمغرب.