شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة بين «لاوتارو» وإنتر ميلان بسبب تمديد عقده والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه أليخاندرو كامانو، وكيل أعمال الأرجنتينى لاوتارو مارتينيز، مهاجم إنتر ميلان، تحذيرًا لإدارة نيراتزورى، بشأن تجديد عقده.

وكان لاوتارو غاضبا من تصرف مدربه أنطونيو كونتى معه خلال مواجهة روما، حيث أشركه كبديل فى الدقيقة 36 بعد إصابة أليكسيس سانشيز، قبل أن يخرجه من الملعب فى الدقيقة 77.

وقال كامانو فى تصريحاته لصحيفة «لاجازيتا ديلو سبورت» الإيطالية: «نحن هادئون، لكن الوضع الحالى فى إنتر يمنعنا من أى تنبؤ».

وأضاف: «لاوتارو سعيد فى ميلانو، وفاز مع إنتر مؤخرا بلقب الدورى، لكن لا يسعنا إلا الانتظار».

وأكد كامانو أنه لم يدخل فى مفاوضات مع أى ناد آخر حتى الآن، ويتعامل مع بقاء اللاعب فى إنتر كأولوية.

وحذر: «فى الوقت الحاضر لا جدوى من التنبؤ حول مستقبله، لكننا نريد أولا أن نفهم كيف سيكون مستقبل النادى».