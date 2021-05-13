شكرا لقرائتكم خبر عن بدء العد التنازلى لرحيل «راموس» عن «ريال مدريد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بدأ العد التنازلى لرحيل القائد سيرجيو راموس عن ريال مدريد، خاصة أن الموسم شارف على الانتهاء ولم يتوصل الطرفان لاتفاق على التجديد حتى الآن. وينتهى عقد راموس مع الملكى بنهاية الموسم الجارى، وما زال هناك خلاف بينه وبين فلورنتينو بيريز رئيس النادى على شروط العقد الجديد. وبحسب صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، فإن العد التنازلى لرحيل راموس عن ريال مدريد قد بدأ، حيث ينتهى عقده رسميًا عقب 50 يومًا من الآن.

وأضاف التقرير، أن الأمور لا تسير فى اتجاه التجديد تمامًا، خاصة أن كلا الطرفين متمسك بطلباته، وبالتالى فإن الحقيقة الأقرب هى رحيل راموس عن ريال مدريد. وتوقفت المفاوضات بين ريال مدريد وراموس منذ عدة أسابيع، بعد أن اشترط اللاعب الحصول على عقد لمدة عامين وبنفس راتبه الحالى، بينما قدم ريال مدريد عرضًا لمدة موسم واحد فقط، وبخصم 10% من الراتب.

قائد الميرنجى على أعتاب الرحيل عن الملكى

جدير بالذكر أن ريال مدريد اقترب كثيرًا من التعاقد مع المدافع النمساوى ديفيد ألابا، لاعب بايرن ميونخ، فى صفقة انتقال حر، كما ارتبط بضم واحد من الثنائى باو توريس وجويل كوندى، مدافعى فياريال وإشبيلية على الترتيب.