أولمبياد طوكيو: نقابة أطباء يابانية تحذّر من استحالة التنظيم في ظل الجائحة

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طوكيو: حذّرت نقابة أطباء المستشفيات اليابانية الأربعاء من أن تنظيم آمن لأولمبياد طوكيو الصيف المقبل في ظل استمرار تفشي جائحة كورونا، سيكون "مستحيلا".

قالت النقابة في بيان أرسلته إلى الحكومة "نعارض بشدة تنظيم أولمبياد طوكيو في وقت يكافح الناس من مختلف أنحاء العالم فيروس كورونا".

وتابعت "من المستحيل تنظيم أولمبياد آمن خلال الجائحة".

وتمثل النقابة الأطباء العاملين في المستشفيات، وهي بين عدة نقابات لمختلف المهن الطبية، لكنها لا تعلن عن حجم منتسبيها.

وأردفت النقابة "لا يمكننا إنكار الخطر الذي يمكن أن تجلبه الأنواع الجديدة المتحوّرة من الفيروس إلى طوكيو من مختلف انحاء العالم".

ويأتي البيان فيما تكافح اليابان موجة رابعة من الفيروس دفعت الحكومة إلى وضع العاصمة وعدة مناطق بحالة طوارئ صحية.

وفي الايام الاخيرة، أعلن عدة رؤساء بلديات انهم لن يقوموا بتخصيص أسرة في المستشفيات للرياضيين.

وقامت بعض البعثات بالغاء معسكراتها في المدن اليابانية قبل الالعاب، على غرار فريق العاب القوى الاميركي.