مدرب صنداونز يعدد مزايا الأهلي قبل موقعة السبت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق طلعت:

قال رولاني موكوينا المدير الفني لفريق صنداونز، إن غياب الدولي التونسي علي معلول الظهير الأيسر لفريق الأهلي، سيكون بمثابة الخسارة الكبيرة للفريق الأحمر.

وأضاف المدير الفني لفريق صنداونز في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، :"من وجهة نظري غياب علي معلول سيكون خسارة كبيرة للنادي الأهلي".

وتابع :"من الصعب أن تجد ظهير يرسل هذا الكم من العرضيات في القارة، معلول ليس فقط يؤمن الناحية الدفاعية بل يساعد أيضًا في الجانب الهجومي ويخلق العديد من الفرص".

وواصل مدرب صنداونز تصريحاته عن مزايا الأهلي :"لنرى الظهيرين في الجانب الأيمن محمد هاني ورمضان بيكهام وأيمن أشرف في الجبهة اليسرى يقوموا بإرسال الكثير من العرضيات وهو ما يجعل الأهلي يسيطر على مجريات المباراة".

ويعاني علي معلول من إصابة تعرضها في فبراير الماضي وتحديدًا منذ مباراة بايرن ميونيخ في دور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية حيث غاب منذ ذلك الحين نظرًا لتعرضه للإصابة في العضلة الخلفية قبل أن تتجدد مرة أخرى.

وكان مصدر بالنادي الأهلي كشف لـ"الخليج 365"، احتمالية عودة علي معلول في مباراة الإياب أمام صنداونز والتي ستقام في جنوب أفريقيا.

مدرب صنداونز تحدث أيضًا عن محمد شريف مهاجم الأهلي، قائلاً :"محمد شريف من العناصر الهامة، لاعبو الأهلي يبحثون عنه في الملعب، هو لاعب يسجل أهدافًا مهمة ويشكل خطورة خاصة أنه يجيد اللعب خلف المدافعين".

وأنهى :"حسين الشحات أيضًا وأكرم توفيق كلاهما مهمان، فالشحات مهم في الناحية اليمنى وأكرم مهم على مستوى صناعة اللعب، المباراة ستكون مهمة".

ومن المقرر أن يواجه الأهلي منافسه صنداونز مساء السبت المقبل ضمن ذهاب دور الثمانية من مسابقة دوري أبطال أفريقيا، قبل أن يتجدد الإياب بعد أسبوع في جنوب أفريقيا.