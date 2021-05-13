الأهلي يقترب من حسم أولى صفقاته الصيفية بمساعدة بانون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

اقترب الدولي المغربي الشاب سفيان رحيمي لاعب الرجاء البيضاوي، من الانتقال لصفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وفقًا لتقارير صحفية مغربية.

وبحسب صحيفة "المنتخب" المغربية، فإن الأهلي اقترب كثيرًا في الوصول لاتفاق نهائي لضم سفيان رحيمي في الصيف القبل.

وأضافت الصحيفة، أن بدر بانون لعب دورًا كبيرًا في إقناع الأهلي لضم اللاعب لصفوفه في الفترة المقبلة خاصة بعد المستويات التي قدمها رفقة "أسود الأطلس" مع منتخب المحليين في بطولة كأس أمم أفريقيا الأخيرة إلى جانب مستوياته مع فريقه الرجاء.

وكان الأهلي سبق له التعاقد مع لاعب من الرجاء في الصيف الماضي من خلال انتداب بدر بانون ليدعم دفاع بطل أفريقيا بداية من الموسم الحالي.

وشارك صاحب الـ24 عامًا مع الرجاء في الموسم الحالي 26 مباراة بجميع المسابقات سجل من خلالها عشرة أهداف وصنع 8 أهداف حاسمة.

ويمتلك الأهلي في صفوفه من أجانب كل من: المغربي بدر بانون والمالي أليو ديانج والنيجيري جونيور أجايي والتونسي علي معلول وأخيرًا الكونغولي والتر بواليا.