"الاتفاق تم".. سبورت تكشف تفاصيل مفاوضات برشلونة مع أجويرو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

اقترب سيرجيو أجويرو نجم وهداف مانشستر سيتي التاريخي، من العودة إلى إسبانيا مرة أخرى واللعب في صفوف برشلونة بداية من الموسم المقبل.

الصفقة ستكون مجانية لبرشلونة حيث من المقرر أن ينتهي عقد أجويرو مع مانشستر سيتي بنهاية الموسم الحالي، كما أعلن بطل الدوري الإنجليزي مؤخرًا عن عدم نيته في تجديد عقد المهاجم الأرجنتيني.

وكشفت صحيفة "سبورت" والمقربة من نادي برشلونة، تفاصيل اتفاق النادي الكتالوني مع اللاعب.

بداية الانتقال ستكون في الأول من يوليو المقبل، حيث سيوقع صاحب الـ32 عامًا على عقد مدته موسمين بعد أن قضى عشرة مواسم في صفوف مانشستر سيتي.

ومن الناحية المادية وافق أجويرو على تخفيض عقده لتحقيق حلمه وهو اللعب بجوار ليونيل ميسي بعد أن لعبا سويًا في صفوف المنتخب الأرجنتيني.

وأشارت الصحيفة إلى أن أجويرو وافق على أن يكون الرجل الثاني على مستوى خط الهجوم على الرغم من تلقيه عرضًا من يوفنتوس إلا أن الدولي الأرجنتيني يريد اللعب في صفوف برشلونة.

ولعب أجويرو مع أتلتيكو مدريد بداية من عام 2006 قبل أن يتجه إلى مانشستر سيتي في صيف 2011 في صفقة قدرت بـ40 مليون يورو.

وشارك أجويرو مع مانشستر سيتي في 388 مباراة بجميع المسابقات استطاع من خلالها أن يسجل 258 هدفًا ويصنع 74 هدفًا حاسمًا.