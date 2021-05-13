سفيان رحيمي يطيح بـ كهربا من الأهلي.. وبانون كلمة السر

الشارقة - اميمة ياسر -

يبحث المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، التعاقد عن جناح أيسر قوي، لتدعيم الفريق خلال الموسم المقبل، خاصة في ظل تراجع مستوى أكثر من لاعب في الفترة الأخيرة، أبرزهم محمود عبد المنعم كهربا.

وذكرت صحيفة "الوطن" أن أحد أبرز الأسماء المرشحة للإنتقال للأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة سفيان رحيمي جناح فريق الرجاء المغربي، خاصة في ظل تألق اللاعب بشدة مع فريقه المغربي هذا الموسم.

وقالت الصحيفة إن رحيمي دخل دائرة اهتمامات الإدارة الحمراء للتعاقد معه في الموسم المقبل، لتدعيم مركز الجناح الأيسر ولزيادة القوة والهجومية للمارد الأحمر الذي يسعى دائما للتتويج بكل البطولات التي يشارك فيها على المستوى المحلي والأفريقي.

وأشارت الصحيفة إلى أن سفيان رحيمي أحد أهم مطالب موسيماني في الأهلي، لاحتمالية رحيل محمود عبد المنعم كهربا بنهاية الموسم، بسبب أزماته الكثيرة خلال الفترة الماضية بجانب ابتعاده عن مستواه منذ انضمامه إلى القلعة الحمراء.

وفي السياق ذاته، كشف موقع "le360" المغربي أن سفيان رحيمي بات قريباً من التوقيع للأهلي، بعد توصل إدارة الناديين إلى اتفاق يقضي بانتقال اللاعب لمرافقة زميله السابق بدر بانون، مقابل 5 ملايين دولار.

ولفت الموقع إلى أن بدر بانون مدافع الأهلي، لعب دوراً كبيراً في مفاوضات رحيمي للانتقال للقلعة الحمراء، إضافة إلى موافقة بيتسو موسيماني، على الصفقة، في ظل إعجابه بإمكانيات اللاعب الكبيرة.