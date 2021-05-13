رسمياً.. سحب تنظيم نهائي دوري أبطال أوروبا من اسطنبول

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، اليوم الخميس، عن سحب تنظيم نهائي دوري أبطال أوروبا من مدينة إسطنبول التركية، ونقله إلى البرتغال.

وأعلن "يويفا" إقامة نهائي دوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي وتشيلسي الإنجليزيان، على ملعب دراجاو في بورتو، في الـ 29 من مايو الجاري.

وجاء قرار الاتحاد الأوروبي بسبب رغبته بالسماح لعدد من المشجعين بالسفر بأمان لحضور المباراة النهائية، وسط قيود جائحة كورونا.

وكان من المفترض أن تقام المباراة النهائية للبطولة الأقوى على صعيد الأندية في أوروبا على استاد أتاتورك الأولمبي في إسطنبول، لكن الحكومة البريطانية وضعت تركيا على "القائمة الحمراء" لسفر مواطنيها يوم الجمعة الماضي، واستبعدت بالفعل فرصة حضور جماهير الناديين الإنجليزيين للمباراة.

وبحسب ما ذكرت شبكة "سكاي نيوز عربية"، فإن أبرز أسباب نقل المباراة بعيداً عن إسطنبول، هي الوضع الصحي المتأزم في تركيا بسبب فيروس كورونا، وفرض حظر تجول جزئي في أنحاء البلاد، في عطلة نهاية الأسبوع.

وكانت تركيا قد أغلقت عدداً من الأماكن العامة، وحددت ساعات عمل المطاعم والمقاهي.

ومن المقرر أن يطرح الاتحاد الأوروبي 4 آلاف تذكرة لجماهير مانشستر سيتي ومثلها لجماهير تشيلسي، لحضور المباراة النهائية.