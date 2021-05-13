شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء الفرصة الأخيرة.. لماذا لا يستطيع ليفربول تحمل الخسارة أمام مانشستر يونايتد؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - في يوم عادي، عندما يتعرض مانشستر يونايتد للخسارة في مباراة، يُصبح جماهيرهم الأعلى زيارات على تويتر ومنصات التواصل الاجتماعي الأخرى. ومع ذلك، سيكون الوضع مُختلف قليلاً يوم الخميس عندما يواجهون ليفربول.

بعد الهزيمة 2-1 أمام ليستر سيتي، بدا العديد من مشجعي الشياطين الحمر غير مهتمين بنتيجة المباراة. بدلاً من ذلك، كان مشجعو ليفربول هم من توجهوا إلى وسائل التواصل الاجتماعي للتأوه وتوجيه أصابع الاتهام إلى منافسيهم لعدم اللعب بالتشكيلة الأساسية أمام ليستر سيتي.

ويستعد الريدز لمواجهة فريق المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير يوم الخميس بعد إعادة جدولة المباراة عقب الاحتجاجات التي وقعت في ملعب أولد ترافورد قبل مواجهة الفريقين يوم 2 مايو الجاري.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثاني برصيد 70 نقطة بفارق عشر نقاط عن مانشستر سيتي والمتوج مؤخرًا بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما، يقبع ليفربول في المركز السادس برصيد 57 نقطة بفارق سبع نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الرابع والمؤهل لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويحتاج ليفربول للفوز في مبارياته الأربعة المقبلة من أجل الصعود إلى دوري أبطال أوروبا بالموسم المقبل.

التأهل إلى دوري الأبطال على المحك:

بينما حجز مانشستر يونايتد بالفعل مكانه في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، لا يزال ليفربول يكافح من أجل اقتحام المراكز الأربعة الأولى.

يحتل فريق الريدز حاليًا المركز السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز وهم معرضون لخطر كبير بفقدانهم التأهل لدوري أبطال أوروبا.

على الرغم من لعب مباراتين أقل من تشيلسي وليستر سيتي، يجب على فريق يورجن كلوب الفوز على مانشستر يونايتد يوم الخميس ليحظى بأي فرصة للوصول إلى المراكز الأربعة الأولى.

موسم للنسيان يا ريدز:

كان هناك الكثير من «ربما» و«ماذا لو» لحملة ليفربول للدفاع عن لقبه. كان الريدز مخيبًا للآمال هذا الموسم، بعد أن تعرض عدد من لاعبي فريقه بعدة إصابات.

ربما كانوا سينهون الموسم في وضع أفضل إذا لم يفقد خدمات لاعبين من العيار الثقيل مثل فيرجيل فان ديك وجوردان هندرسون وأليسون بيكر، في فترات كبيرة جدًا من الموسم.

لكن ليس هناك وقت للنظر إلى الوراء. الوضع على ما هو عليه وعلى ليفربول الآن أن يتطلع لإنهاء الموسم بقوة ويأمل في الأفضل.

إنه لأمر مهين بما فيه الكفاية أن يكون فريق الريدز خارج مُنافسات دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، لذلك يجب على المدرب الألماني يورجن كلوب ولاعبيه القتال من أجل عدم خسارة أي نقطة في ملعب أولد ترافورد.

واعترف كلوب في تصريحات نقلتها شبكة «سكاي سبورتس» عن تصريحاته: «لو لم تكن لدينا مشاكل الإصابة التي عانينا منها هذا العام، لكان من الممكن أن يبدو الموسم مختلفًا، هل يمكن أن نكون أبطالًا؟».

أضاف: «التأهل إلى دوري أبطال أوروبا أمر صعب للغاية لكننا سنحظى بفرصة أفضل مما نفعل الآن، لولا المشاكل التي واجهتنا».

عانى ليفربول كثيرًا هذا الموسم، لكن الفوز على مانشستر يونايتد بالتأكيد سوف يعزز فرصه الضئيلة في احتلال المراكز الأربعة الأولى. ومع ذلك، فإن أي شيء أقل من ذلك سيكون كارثة على الفريق في الموسم المُقبل.