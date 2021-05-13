شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن يونس يتضامن مع «شيكابالا» وُيطالب وزير الرياضة بالتدخل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه أيمن يونس نجم الزمالك السابق رسالة إلى أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة و اتحاد كرة القدم الحالى، على خلفية أزمة تعرض شيكابالا لاعب الزمالك إلى التنمر والعنصرية من جانب بعض جماهير الأهلى خلال مباراة القمة الأخيرة، ثم صدور قرار بإيقاف اللاعب لمدة مباراتين بسبب دخوله فى مناوشات معهم خلال استبداله من المباراة.

وكتب يونس عبر تويتر قائلا: ‏اي لاعب في اي مكان في ملاعب العالم تعرض للعنصرية والتنمر بتتقلب الدنيا و بتتحاسب الجماهير أو المشجع العنصري المتطرف اللي عمل كده بقوة قبل ما يتحاسب اللاعب عن رد فعله.

وتابع: سياده الوزير.. رئيس اتحاد الكرة..انتم المسؤلين ومسؤلين كمان عن تطوير اللوائح لحمايه عناصر اللعبه..واضحه؟؟فاهمين.