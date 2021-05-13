شكرا لقرائتكم خبر عن بدر بانون كلمة السر في صفقة جديدة للأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت صحيفة «لو 360» المغربية أن مدافع الأهلي تدخل لاقناع سفيان ريحيم زميله السابق بصفوف الرجاء البيضاوي المغربي من أجل الانتقال للقلعة الحمراء في الموسم المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن المغربي بدر بانون قائد دفاع الأهلي والذي انتقل له من صفوف الرجاء في الموسم الجاري، يتوسط من أجل انجز الصفقة واقناع رحيمي.

ويسعى الأهلي للتعاقد مع سفيان رحيمي الجناح الهجومي لفريق الرجاء المغربي، بعد تألقه مع فريقه في الموسم الحالي.

ونال سفيان رحيمي إعجاب بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي وطالب بسرعة ضمه.

ويستعد الأهلي لمواجهة صن داونز الجنوب أفريقي مساء السبت بملعب القاهرة، بمنافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.