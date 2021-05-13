«استفزاز مقصود».. تقرير مراقب مباراة القمة يكشف أسباب وتفاصيل إيقاف شيكابالا

الشارقة - اميمة ياسر -

نشرت وسائل إعلامية تقرير مراقب مباراة القمة بين الأهلي والزمالك الأخيرة بالدوري، والذي سلّمه لاتحاد الكرة، والذي كشف عن أسباب إيقاف قائد الفريق الأبيض محمود عبد الرازق "شيكابالا" مباراتين.

وبحسب ما نشرت صحيفة "اليوم السابع"، فإن ياسر عبد العظيم، مراقب المباراة، أكد في تقريره أن شيكابالا "هو من استفز الحاضرين في المدرجات عند خروجه من الملعب"، مضيفاً أن قائد الزمالك استفز الحاضرين بعدما أشار لحذائه عدة مرات أثناء تبديله.

وأضاف المراقب أنه بعد إشارة شيكابالا قال أحد مشجعى الأهلى: "هو بيعملنا إحنا كده طب وحدوووه"، وقال شخص آخر: "الله يرحمه".

وتابع مراق بالمباراة في تقريره: "لو كان شيكابالا فعل هذا التصرف مرة واحدة كان يمكن التغاضى عنه لكنه أشار لحذائه 3 مرات فى مسافة مترين تقريبا ما يعنى أنها مقصودة."

وفي وقت سابق، أكد عمرو الدرديري، المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، في تصريحات لقناة النادي، أن القرارات والعقوبات الصادرة من اتحاد الكرة كان هدفها عمل توازن بين الأهلي والزمالك.

وأضاف الدرديري: "إذا كان ما شاهدته من مراقب المباراة على مواقع التواصل الاجتماعي صحيح إذا نحن أمام كارثة والمراقب غير محايد."

وتابع المتتحدث باسم الزمالك أن شيكابالا له عذر شديد للغاية لأنه يتعرض للتنمر منذ 20 عاماً، مشيراً إلى أنه فى المباريات الأوروبية يتم إلغاء المباراة إذا حدث تنمر.

وأكمل الدرديري أن شيكابالا اتفق على رفع قضية دولية عن طريق مجموعة من المحامين من أسوان والنوبة، قائلاً: "وصلنا لمرحلة طفح الكيل والنادي يسانده فى موقفه وسيتم الانتهاء من الأمر خلال ساعات."

وكانت لجنة المسابقات قد قررت توقيع غرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه على نادي الزمالك لنزول الجهاز الفني وبعض البدلاء أرض الملعب احتفالا بإحراز هدف التعادل، بالإضافة إلى غرامة قدرها 50 ألفاً للاعتراض المتكرر الجماعى من الجهاز الفنى، بجانب إيقاف محمود عبد الرازق "شيكابالا" مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه للسلوك غير الرياضى.