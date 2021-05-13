ماذا قال مدرب صنداونز عن مباراة الأهلي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

قال رولاني موكوينا المدير الفني لفريق صنداونز، إن فريقه في مهمة وطنية، لافتًا إلى أن الأجواء في رمضان خلال تواجد الفريق بالقاهرة ساعدهم على التركيز.

ويتواجد فريق صنداونز حاليًا في مصر من أجل الاستعداد لمباراة الأهلي يوم السبت المقبل ضمن ذهاب دور الثمانية من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وأضاف المدير الفني لصنداونز في تصريحات عبر "كيك أوف" الجنوب أفريقية :"من الجيد القدوم إلى القاهرة في مناخ مختلف تمامًا، خلال شهر رمضان ليس هناك الكثير من الازدحام خاصة خلال فترة النهار".

وتابع :"التركيز يعطي الفريق طاقة أكبر، وفهم أننا هنا للقيام بمهمة وطنية".

وواصل المدير الفني لفريق صنداونز تصريحاته :"المناخ المحيط في هذه اللحظة ليس صاخبًا كما يتوقع أي شخص عادة في القاهرة، المناخ جيد ويسمح لنا بالوقوف على أقادمنا ويتيح لنا الاستقرار العقلي والتركيز".

وأنهى :"حتى هذه اللحظة حالة اللاعبين جيدة للغاية، الجميع يعرف ما نحن هنا من أجل والمسؤولية التي نتحملها".

ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب يوم السبت على ملعب "استاد الأهلي we السلام" على أن تقام مباراة العودة بعد أسبوع في جنوب أفريقيا.

وتعد هذه المباراة هيّ الثالثة تواليًا بين الأهلي وصنداونز خلال آخر ثلاث نسخ من مسابقة دوري أبطال أفريقيا، حيث كانت التفوق الأول لفريق صنداونز في النسخة قبل الماضية بفوز تاريخي تحقق بنتيجة (5-1) بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا.

في المقابل، رد الأهلي وثأر في النسخة الماضية خلال حقبة المدرب السويسري رينيه فايلر بالفوز بنتيجة (3-1) بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا.