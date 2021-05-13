رسميًا.. نقل نهائي دوري الأبطال إلى ملعب بورتو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، اليوم الخميس، نقل نهائي دوري أبطال أوروبا نسخة 2021 إلى ملعب "دراجاو" الخاص بفريق بورتو البرتغالي.

وكان من المقرر أن تقام المباراة النهائية والتي ستجمع بين الثنائي الإنجليزي مانشستر سيتي وتشيلسي في أسطنبول على ملعب "أتاتورك" إلا أن الوضع الحالي في تركيا إثر تفشي وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) أدى إلى نقل النهائي الأوروبي.

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية في البرتغال يوم 29 من الشهر الجاري بحضور 6000 آلاف مشجع من كل فريق بعد أن أقيمت نهائي النسخة الماضية بدون حضور جماهيري.

وستكون البرتغال للمرة الثانية تواليًا هيّ صاحبة الضيافة للمباراة النهائية بعد أن أقيم نهائي النسخة الماضية على ملعب "النور" بين بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان وانتهى بفوز الفريق "البافاري" بهدف دون رد.

وكان مانشستر سيتي وصل للمباراة النهائية للمرة الأولى في مسيرته عقب الفوز على باريس سان جيرمان بأربعة أهداف لهدف بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا، في المقابل وصل تشيلسي للمباراة النهائية بفوزه على ريال مدريد بنتيجة (3-1) بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا.