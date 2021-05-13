ديلي ميل: زيدان سيرحل عن الريال حتى لو فاز بالليجا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

اقترب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد، من الرحيل عن النادي "الملكي" عقب نهاية الموسم الحالي (2020 - 2021).

صحيفة "ديلي ميل" البريطانية كشفت في خبر حصري لها، أن زيدان سيرحل عن الريال حتى في حال تحقيقه لقب الدوري الإسباني في الموسم الحالي.

ولفتت الصحيفة البريطانية، أن رحيل زيدان يأتي في ظل شعوره بعدم حصوله على الدعم الكافي من الرئيس الحالي فلورنتينو بيريز على الرغم من منافسته على لقب الدوري الإسباني.

الصحيفة أشارت إلى أن بيريز وضع كل من راؤول جونزاليس المدير الفني لفريق الشباب، وأيضًا المدير الفني الإيطالي ماسيميليانو أليجري على الطاولة تحسبًا لقيادة أحد منهما الريال في الموسم المقبل.

وتحدثت الصحيفة عن مستقبل زيدان، قائلة إن الوجهة الأقرب للفرنسي هو أن يقود يوفنتوس الإيطالي أو أن يتولى قيادة المنتخب الفرنسي.

من جانبه، أكد زين الدين زيدان خلال تواجده في المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء غرناطه أنه لا يفكر في مستقبله مع الريال، مشددًا أن كل تركيزه في المباريات الثلاث المقبلة للميرنجي.

وتعتبر هذه الولاية هيّ الثانية لزيدان مع ريال مدريد حيث كانت ولايته الأولى في 2016 وحتى 2018، ثم عاد الفرنسي ليقود الملكي في 2019 وحتى الآن.

وحقق زيدان مع الريال عدة ألقاب محلية وأوروبية وعالمية لعل أبرزهم الدوري مرتين ودوري أبطال أوروبا ثلاث مرات والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية والسوبر الإسباني مرتين.