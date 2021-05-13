تقارير تكشف.. هل يلعب صلاح أساسيًا ضد مانشستر يونايتد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

استقر يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول على التشكيل الذي سيلعب به مواجهة مانشستر يونايتد في اللقاء المقرر إقامته مساء اليوم على ملعب "أولد ترافورد" ضمن حسابات الجولة المؤجلة من الأسبوع الـ34 من بريميرليج.

وبحسب صحيفة "independent" البريطانية، فإن يورجن كلوب سيدفع بنفس التشكيل الذي ظهر في لقاء ساوثامبتون حيث سيلعب محمد صلاح أساسيًا وبجانبه كل من ساديو ماني وديوجو جوتا.

ومن المتوقع أن يلعب ليفربول مباراة مانشستر يونايتد بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أندرو روبيرتسون - ناثايل فيليبس - رايس ويليامز - ترينت ألكسندر أرنولد.

خط الوسط: جيجي فينالدوم - فابينيو - تياجو ألكانتارا.

خط الهجوم: ساديو ماني - ديوجو جوتا - محمد صلاح.

في المقابل، سيشهد تشكيل مانشستر يونايتد والذي يقوده النرويجي أولي جونار سولشاير عودة الأساسيين بعدما لعب مباراة ليستر سيتي بالفريق الثاني.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي:

حراسة المرمى: هيندرسون.

خط الدفاع: آرون فان بيساكا - إريك بايلي - فيكتور ليندلوف - لوك شاو.

خط الوسط: فريد - سكوت ماكتومناي - بول بوجبا - برونو فيرنانديز.

خط الهجوم: ماركوس راشفورد - إدينسون كافاني.

ويتواجد مانشستر يونايتد في المركز الثاني برصيد 70 نقطة بفارق عشر نقاط عن مانشستر سيتي والمتوج مؤخرًا بلقب الدوري الإنجليزي.

في المقابل، يحتل ليفربول المركز السادس برصيد 57 نقطة بفارق سبع نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الرابع والمؤهل لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويحتاج ليفربول للفوز في مبارياته الأربعة المقبلة من أجل الصعود إلى دوري أبطال أوروبا بالموسم المقبل.