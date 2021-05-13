قمة نارية بين مانشستر يونايتد وليفربول.. أبرز مباريات اليوم ومواعيدها والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر -

تقام اليوم الخميس، الموافق 13 مايو 2021، عدد من المباريات الهامة والمرتقبة في مختلف الدوريات الأوروبية، ضمن منافسات الموسم الكروي الجاري 2020 - 2021.

ويستضيف مانشستر يونايتد غريمه التقليدي ليفربول على ملعب "أولد ترافورد" في مباراة مؤجلة من الأسبوع الـ34.

كما يواجه ريال مدريد فريق غرناطة ضمن مباريات الجولة 36، حيث يسعى الفريق الملكي لتحقيق الانتصار بشتى الطرق من أجل الإبقاء على فرصه في الفوز ببطولة الليجا هذا الموسم.

ونستعرض لكم أبرز مباريات اليوم ومواعيدها والقنوات الناقلة:

الدوري الإنجليزي الممتاز

أستون فيلا × إيفرتون

7 مساءً.. بي إن سبورتس بريميوم 1.

مانشستر يونايتد × ليفربول

9:15 مساءً.. بي إن سبورتس بريميوم 1.

الدوري الإسباني

غرناطة × ريال مدريد

10 مساءً.. بي إن سبورتس 1.

كأس فرنسا

فاليير × موناكو

9:15 مساءً.. بي إن سبورتس 2.