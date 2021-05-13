الامارات | لاعبو بني ياس يعتذرون على ضياع الدوري.. "سعادتكم كانت هدفنا"

شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو بني ياس يعتذرون على ضياع الدوري.. "سعادتكم كانت هدفنا" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عبر لاعبو فريق بني ياس عن حزنهم لضياع فرصة التتويج بلقب دوري الخليج العربي لكرة القدم بعد أن اختتموا المشوار الاستثنائي المركز الثاني برصيد 53 نقطة بفارق ثلاث عن الجزيرة الذي توج باللقب.

وأعتذر مهاجم فريق بني ياس، سهيل النوبي على ضياع فرصتهم، وقال في تغريدة عبر حسابه في "تويتر": "من قلب محب إلى عشاق وأوفياء السماوي، سعادتكم كانت هدفنا، ونتمنى أن نكون عند حسن ظنكم بالمواسم القادمة، نعتذر إن كنا قد قصرنا في حقكم، أنتم مصدر إلهامنا في العمل والعطاء، كلمة أخيرة شكراً لرؤساء وإدارة وكل منتسبي هذا الكيان".

وكان السيناريو الوحيد الذي يضمن تحقيق بني ياس للقبه بعد انتظار يتطلب فوزه على "العنابي" أولاً ومن ثم انتظار تعثر الجزيرة المتصدر أمام خورفكان لكن كلا السناريوهان لم يتحققا، إذ انتهت مباراتهم بالتعادل 1-1، في حين فاز الجزيرة على خورفكان بثلاثية أهداف مقابل هدف.

وبدوره، قال المدافع، حسن المحرمي إنهم قدموا موسماً كبيراً كانوا قد تعاهدوا خلاله على إسعاد الجماهير، وأضاف في تغريدة عبر حسابه في تويتر شكر فيها قيادة النادي أن منافستهم على لقب الدوري حتى الجولة الأخيرة كانت بعزيمة ومجهود اللاعبين ودعم الإدارة وتشجيع الجماهير.

ومن جانبه، أعرب قال قائد الفريق فواز عوانة عن فخرهم بالأداء الذي قدموه طوال الموسم الحالي، وقال في تغريدة عبر حسابه في "تويتر": "الحمد لله، شكراً سيدي سمو الشيخ سيف بن زايد على الدعم الكبير، شكراً اخواني اللاعبين والجهاز الفني والإداري وإدارة النادي وشكرا للجمهور وبأذن الله مستمرين للأفضل الموسم القادم، ومبروك للجزيرة اللقب".

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