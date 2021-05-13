شكرا لقرائتكم خبر عن إشبيلية يهزم فالنسيا ويتمسك بفرصه في اللقب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إشبيلية (إسبانيا) - (رويترز)

سجل يوسف النصيري هدفاً في الشوط الثاني، ليمنح إشبيلية الفوز 1-صفر على ضيفه فالنسيا، محافظاً على فرصه الضئيلة في التتويج بلقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم الأربعاء.

وتجنب المهاجم المغربي التسلل بفارق بسيط ليتابع كرة تسلمها من فرناندو محرزاً الهدف الوحيد في الدقيقة 66. ويبقى إشبيلية في المركز الرابع بعد 36 مباراة برصيد 74 نقطة بفارق ثلاث نقاط خلف المتصدر أتليتيكو مدريد الذي يواجه ريال سوسيداد في وقت لاحق.

ويحتل فالنسيا المركز 14 ولديه 39 نقطة.