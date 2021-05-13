شكرا لقرائتكم خبر عن هيرتا برلين يهزم شالكه ويبتعد عن منطقة الهبوط والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جلسنكيرشن (ألمانيا): (رويترز)

أحرز البديل جيسيك نجانكام هدفاً لهيرتا برلين في الدقيقة 74، ليقود فريقه ويحوّل تأخره بهدف إلى فوز 2-1 على مضيفه شالكه الذي ودع بالفعل دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، اليوم الأربعاء، ويعزز فرص هيرتا في البقاء.

وفي مباراة مؤجلة بسبب خضوع هيرتا برلين للحجر الصحي الشهر الماضي، اقتنص الفريق الزائر ثلاث نقاط ثمينة دفعته للمركز 13 برصيد 34 نقطة، متقدماً بفارق ثلاث نقاط عن المركز 16 المؤهل لخوض مباراة فاصلة والذي يحتله أرمينيا بيليفيلد قبل جولتين على النهاية.

ويحتل فيردر بريمن المركز 15 برصيد 31 نقطة، بينما يأتي أوجسبورج في المركز 14 برصيد 33 نقطة. ووضع أمين حارث متذيل الترتيب في المقدمة بتسديدة منخفضة في الدقيقة السادسة.

لكن هيرتا الذي انتصر مرتين وتعادل مرة واحدة في ثلاث مباريات مؤجلة، الأسبوع الماضي، أدرك التعادل عبر ديدريك بوياتا في الدقيقة 19 قبل أن يحسم نجانكام الفوز في الشوط الثاني.

واستكمل هيرتا برلين الذي لم يخسر في آخر سبع مباريات في الدوري، المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد المهاجم دودي لوكباكيو لحصوله على الإنذار الثاني قبل النهاية بدقيقتين.

وكان هيرتا محظوظاً عندما رد القائم محاولتين لشالكه في الوقت المحتسب بدل الضائع عبر شكوردان مصطفي وبنيتو رامان.