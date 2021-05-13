بينهم كلوب وتشافي و«مفاجأة».. تعرف على المرشحين لخلافة كومان في برشلونة

الشارقة - اميمة ياسر -

سلطت صحيفة ”سبورت“ الكتالونية الضوء على مصير المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، الهولندي رونالد كومان، وذلك بعد تقلص حظوظ الفريق في الفوز بلقب الدوري الإسباني إثر تعادله مؤخراً أمام ليفانتي 3-3.

وأكدت الصحيفة، في تقرير لها، أن كومان لا يضمن بقاءه لموسم إضافي رغم بقاء موسم آخر في عقده.

وتحدثت الصحيفة عن الخيارات المطروحة على رئيس النادي الكتالوني، خوان لابورتا، في حال اتخذ قراراً بإقالة المدرب الهولندي.

وأشارت إلى أن هناك 7 مدربين قد يخلف أحدهم كومان في نهاية الموسم، وهم:

الإسباني تشافي هيرنانديز

تقول الصحيفة إن الجميع يؤكد أن تشافي سيدرب برشلونة عاجلاً أم آجلاً، مشيرة إلى أن لابورتا أكد سابقاً أنه يرغب في تعيينه مدرباً لبرشلونة “ ب “ كخطوة أولية قبل تسلم الفريق الأول ورغم تجديد عقده مع السد القطري لغاية صيف 2023 لكن حلمه الكبير هو تدريب برشلونة.

الهولندي جوردي كرويف

ظهر اسمه بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة وارتبط بالعمل في الإدارة التقنية لكنه قد يجلس على دكة البدلاء فهو يتوافر على خبرة تدريبية في بضع فرق ومنتخب الإكوادور، كما أن خوان لابورتا يحب عائلة الأسطورة يوهان كرويف.

الألماني يورجن كلوب

لفتت الصحيفة إلى أن كلوب لديه عقد مع ليفربول حتى صيف 2024، إلا أن موسمه السيء مع "الريدز" قد يدفع إدارة الفريق الإنجليزي لإنهاء مسيرته وهو ما يمنح برشلونة فرصة الاستفادة من الوضع والتعاقد معه.

وحاول عدة لاعبين من برشلونة سابقا إقناع الإدارة بالتعاقد مع يورجن كلوب ويعتقدون أنه الأنسب لقيادة الفريق.

الأرجنتيني جابي ميليتو

قالت الصحيفة في تقريرها إن لابورتا يحب المفاجآت وبالنظر لماضي المدافع الأرجنتيني في برشلونة وعمله حاليا كمدرب لأرجنتينوس جونيورز فهو مرشح لتدريب برشلونة في ظل تفكير الإدارة في لاعبين سابقين للفريق.

الفرنسي تيري هنري

أشارت الصحيفة إلى أن هنري يملك نفس منطق جابي ميليتاو كلاعب سابق لبرشلونة ويملك الشخصية القيادية ويمكن المراهنة عليه رغم كونه حالياً مدرباً مساعداً للإسباني مارتينيز في تدريب منتخب بلجيكا لكنه غادر سابقاً مرتين لخوض تجربتين في موناكو ومونتريال.

الإسباني فرانسيسكو جارسيا بيمينتا

وهو مدرب الفريق الثاني لبرشلونة، وأعرب في مناسبات عدة أنه مستعد لقفزة في مسيرته عبر تسلم الفريق الأول ويدعمه في ذلك موسمه الجيد برفقة برشلونة “ ب ”.

الأرجنتيني مارسيلو جالاردو

لفتت الصحيفة إلى أن جالاردو ارتبط اسمه ببرشلونة بضع مرات بعد تحقيق نجاحات برفقة ريفربليت ويعتبر من المدربين الأكثر ابتكاراً في كرة القدم العالمية وبعد ضياع حلم ناجلزمان مدرب لايبزيج السابق الذي انتقل لبايرن ميونخ يبقى جالاردو خياراً مطروحاً على إدارة برشلونة.

إيريك تين هاج

ورشحت وسائل إعلام إسبانية الهولندي إيريك تين هاج مدرب أياكس لخلافة مواطنه رونالد كومان، حيث قالت إذاعة راك إن هاج ضمن المرشحين لقيادة النادي الكتالوني.