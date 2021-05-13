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عودة مشروطة للجماهير الإسبانية اعتباراً من نهاية الأسبوع الحالي

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عادي

13 مايو 2021

00:05 صباحا

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مدريد: (أ ف ب)
أعلنت الحكومة الإسبانية، الأربعاء، أنها ستسمح للجماهير الإسبانية بحضور مباريات كرة القدم في بدءاً من نهاية الأسبوع الحالي، في ظل شروط صارمة.
وستكون عودة الجماهير محصورة في المناطق التي شهدت انخفاض معدل انتشار وباء ، ومشروطة بتقليص القدرة الاستيعابية إلى 30% و5 آلاف متفرج كحد أقصى، بحسب ما أكد وزير الثقافة والرياضة خوسيه مانويل رودريجيس أوريبيس.

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