عودة مشروطة للجماهير الإسبانية اعتباراً من نهاية الأسبوع الحالي

مدريد: (أ ف ب)

أعلنت الحكومة الإسبانية، الأربعاء، أنها ستسمح للجماهير الإسبانية بحضور مباريات كرة القدم في الدوري الإسباني بدءاً من نهاية الأسبوع الحالي، في ظل شروط صارمة.

وستكون عودة الجماهير محصورة في المناطق التي شهدت انخفاض معدل انتشار وباء كورونا، ومشروطة بتقليص القدرة الاستيعابية إلى 30% و5 آلاف متفرج كحد أقصى، بحسب ما أكد وزير الثقافة والرياضة خوسيه مانويل رودريجيس أوريبيس.