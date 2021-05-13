شكرا لقرائتكم خبر عن مان يونايتد ضد ليفربول في معركة تكسير العظام.. وصلاح يسعى لاعتلاء قائمة الهدافين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - في مواجهة قوية ومثيرة، يستضيف مانشستر يونايتد نظيره ليفربول، عند التاسعة والربع مساء اليوم «الخميس»، على أرض ملعب استاد أولد ترافورد، ضمن مباريات الجولة 34 لبطولة الدورى الإنجليزى، وهى المباراة التي يسعى فيها كلا الفريقين لحصد الثلاث نقاط، ولا سيما ليفربول الذي يتمنى أن يقتحم المربع الذهبى، بعدما احتل المركز السادس برصيد 57 نقطة، فيما يحتل مانشستر يونايتد المركز الثانى برصيد 70 نقطة. ويأمل يورجن كلوب، المدير الفنى لليفربول، مواصلة الانتصارات والنتائج الجيدة التي يحققها الفريق في الفترة الأخيرة، والتى كان آخرها الفوز على ساوثهامتون بهدفين نظيفين، ووفقا لوسائل الإعلام الإنجليزية فإن كلوب ولاعبيه اتفقوا على إنهاء مسيرة الفريق في البريميرليج في النسخة الحالية بمنتهى القوة، تعويضا عن البداية السيئة التي حققها «الريدز» مع انطلاق الدورى الإنجليزى.

كما تمثل المباراة أهمية كبيرة لمحمد صلاح، نجم الفريق والمنتخب الوطنى، في صراعه على لقب هداف الدورى الإنجليزى، الشرس جداً، حيث يحتل هارى كين، لاعب توتنهام، صدارة القائمة برصيد 21 هدفا، بينما يحتل محمد صلاح المركز الثانى برصيد 20، ويحل سون، لاعب توتنهام، في المركز الثالث برصيد 17 هدفا.

وعلى الجانب الآخر، يسعى مانشستر يونايتد لمواصلة النتائج الجيدة والحفاظ على وصافة الدورى، بعدما نجح مانشستر سيتى في حسم اللقب لصالحه، حيث تغلب الشياطين الحمر على أستون فيلا بثلاثة أهداف مقابل هدف.