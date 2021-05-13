شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يرصد مكافآت خاصة لتخطي «صن داونز» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رصدت إدارة النادى الأهلى مكافآت خاصة للاعبين لتحفيزهم على الفوز في المباراة المرتقبة أمام صن داونز المقررة السبت المقبل في ذهاب ربع نهائى دورى الأبطال الإفريقى، ووعدت الإدارة بزيادة المكافأة في حالة تخطى دور الثمانية على أن يتم تخصيص مكافأة في كل مباراة متبقية بالبطولة الإفريقية من أجل مواصلة المسيرة للفوز باللقب، فيما يدرس محمود الخطيب، رئيس النادى، حضور التدريبات المقررة اليوم للاطمئنان على سير الأمور داخل الفريق قبل اللقاء وبهدف دعم اللاعبين نفسيا وتحفيزهم قبل المواجهة.

ويواصل الأهلى تدريباته، على ملعب التتش بالجزيرة اليوم بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق أمس لالتقاط الأنفاس بعد عناء الفترة الماضية التي شهدت ضغطا للمباريات، أثر سلبيا على الحالة البدنية والفنية للاعبين، وحرص بيتسو موسيمانى، المدير الفنى، على الاطمئنان على حالة جونيو أجاى بعد مشاركته في التدريبات الجماعية وتعافيه من الإصابة التي تعرض لها في العضلة الخلفية، وذلك للتأكد من قدرته على المشاركة في المباراة بدون خوف، فيما استقر الرأى على استبعاد على معلول، الظهير الأيسر، من مباراة الذهاب أمام صن داونز، على أن يشارك في جزء من مواجهة الإياب لتجنب حدوث انتكاسة جديدة للاعب الذي غاب خلال الفترة الماضية عن المشاركة لظروف إصابته في العضلة الخلفية.

وكثف موسيمانى من جلساته مع اللاعبين لتشجيعهم وتحفيزهم على الاجتهاد خلال اللقاء وضمان جاهزيتهم نفسيا بجانب منحهم بعض التعليمات الفنية وتحفيزهم للفترة المقبلة، وشدد المدرب على ضرورة نسيان الفترة الماضية، والتركيز في اللقاء المقبل، باعتباره الأصعب في مشوار الأهلى بالبطولة.

على الجانب الآخر، وصلت بعثة صن دوانز الجنوب إفريقى إلى القاهرة، أمس، استعدادا لمواجهة الأهلى، وخاض الفريق مرانه الأول بأحد الملاعب التي اختارتها البعثة، على أن يخوض المران الرئيسى اليوم باستاد السلام الذي سوف يستضيف اللقاء، وفى نفس توقيت إقامة المباراة بناء على لوائح الاتحاد الإفريقى.

كان خالد على، منسق فريق صن داونز، وجولام فالوديا، محلل أداء الفريق الجنوب إفريقى، قد حضرا إلى القاهرة قبل وصول بعثة الفريق الجنوب إفريقى بـ72 ساعة للتجهيز لإقامة البعثة وملاعب التدريب، وقاما أيضا بجولة في ملعب السلام الذي سيستضيف اللقاء وتفقدا غرف الملابس وأرضية الملعب لتجهيز تقرير كامل للمدير الفنى حول ملعب المباراة وملاعب التدريب، وأيضا اختيار فندق الإقامة.

في شأن محتلف، يحضر وفد من نادى بشكتاش التركى إلى مقر النادى الأهلى نهاية شهر مايو الجارى، لتقديم عرض رسمى اللاعب لضم محمد شريف بداية من الموسم المقبل بعد تألق اللاعب مع فريقه هذا الموسم.

وسجل محمد شريف 9 أهداف مع الأهلى في الدورى هذا الموسم ليتخلف عن صدارة الهدافين بفارق هدف وحيد، وبات المهاجم الأساسى في تشكيل المدرب بيتسو موسيمانى.

وقال مصدر مطلع بالنادى إن وكيل شريف تلقى الكثير من الاتصالات في الفترة الماضية من النادى التركى للاستفسار عن إمكانية قبول مهاجم الأهلى الانضمام إلى بشكتاش، ومعرفة قيمة تعاقده مع الأهلى ومدته، وذلك بعد متابعته جيدا خلال الفترة الماضية واقتناع المسؤولين بمستواه الفنى.