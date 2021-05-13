شكرا لقرائتكم خبر عن «الطويلة» يهدد الإسماعيلي بـ«فيفا» والهبوط للقسم الثاني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تصاعدت أزمة نادى الإسماعيلى برئاسة إبراهيم عثمان ونادى النجوم برئاسة محمد الطويلة بسبب المستحقات المتأخرة التي أقرتها المحكمة الرياضية الدولية في قضية حق رعاية إبراهيم حسن، لاعب بيراميدز الحالى، من النجوم إلى الإسماعيلى والتى تقدر بـ24 مليون جنيه، وشهدت الساعات الماضية تطورات جديدة في الصراع بين الناديين حول كيفية سداد المبلغ، بعد أن أصبح مسؤولو الدراويش، مطالبين بإنهاء الأزمة بعد قرار لجنة الاستئناف، برئاسة المستشار عادل الشوربجى، بخصم 3 نقاط من رصيد الإسماعيلى، خلال الموسم الجارى، لعدم سدادهم المبلغ المحدد خلال الفترة الماضية.

ورفض محمد الطويلة، رئيس نادى النجوم، عقد جلسة مع أحمد عثمان شقيق إبراهيم عثمان، رئيس النادى، لحل الأزمة أو جدولة المبلغ المستحق، وقال «الطويلة»، في تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»: «لن أتصالح مع الإسماعيلى ولن أتنازل عن حقوقى المالية، لافتا إلى أنه لن يسمح بجدولة المستحقات المالية وسيحصل عليها بالفوائد المالية، وأشار «الطويلة» إلى انه تلقى اتصالا من أحمد عثمان من أجل حل الأزمة لكنه لم يتم الاتفاق على عقد جلسة بين الطرفين لإنهاء سداد المبلغ المالى، لافتا إلى أن الإسماعيلى سيخصم منه نقاط الموسم الجارى حتى لو سدد كافة المستحقات، وشدد «الطويلة» على أن الدراويش مهدد بالهبوط إلى القسم الثانى في حالة استمرار تجاهل مسؤوليه حل المشكلة، مؤكدا أنه سيقوم بتصعيد الأزمة واللجوء إلى شكوى جديدة إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا» بدعوى عدم التزام مسؤوليه بإنهاء أزمة المستحقات المالية.

من جهة أخرى اجتمع حمد إبراهيم، المدرب العام للفريق، مع اللاعبين ضمن الاستعداد لمواجهة أسوان في الجولة الثانية والعشرين من الدورى الممتاز، وشدد على ضرورة استمرار الانتصارات في المرحلة المقبلة حتى يتحسن مركز الفريق في الدورى الممتاز. وركز المدرب العام على علاج الأخطاء الفنية التي وقع فيها الفريق في المباريات السابقة، وشهد المران مشاركة كافة اللاعبين، فيما أدى محمد مصيلحى مدافع الفريق، بعض التدريبات التأهيلية، بينما خاض ثلاثى حراسة المرمى محمد صبحى ومحمد مجدى وعبدالرحمن صلاح تدريبات قوية وبدنية تحت قيادة مدربهم مصطفى كمال.