شكرا لقرائتكم خبر عن «شيكابالا» يتحرك قضائيّا ضد العنصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يجهز مسؤولو اللجنة المؤقتة المسؤولة عن إدارة شؤون نادى الزمالك برئاسة اللواء عماد عبدالعزيز عرضا جديدا لتقديمه للاعب الفريق الكروى الأول، الدولى التونسى، فرجانى ساسى، للتجديد مع القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة وعدم الرحيل بنهاية عقده، حيث ينتهى عقد اللاعب بنهاية الموسم الجارى، في ظل المحاولات الأخيرة لمسؤولى النادى لإبقاء اللاعب بين صفوف الفريق، خصوصا في ظل حالة الضغط الجماهيرى الكبير لعدم رحيله. وعلمت «المصرى اليوم» أن مسؤولى القلعة البيضاء يجهزون عرضا للاعب بقيمة مليون و700 ألف يورو في الموسم الواحد، على أن يكون التجديد لمدة ثلاثة مواسم مقبلة، ومن المتوقع أن يرفض اللاعب العرض بسبب تقاربه مع عقده الحالى مع النادى.

وقال حسين السمرى، عضو اللجنة التنفيذية: إن ملف فرجانى ساسى بينه وبين اللواء عماد رئيس اللجنة، والطرفان متفقان، وحضرت التدريب الأخير للفريق مع اللجنة وكنت مع ساسى، قال له: «هتقعد هتقعد»، ورد ساسى قائلاً: «هقعد»، لكن التفاصيل والمبالغ لم تحسم حتى الآن وساسى لديه الرغبة في البقاء، ونحن لدينا الرغبة في تواجده بالقلعة البيضاء.

من جهة أخرى، كان مهند عون، وكيل فرجانى ساسى، قد كشف خلال الفترة القليلة الماضية، عن غضب اللاعب بسبب عدم حصوله على مستحقاته المتأخرة لدى النادى والتى بلغت 7 أشهر، بالإضافة إلى مقدم التعاقد عن السنة الحالية، وأبدى دهشته من الحديث عن تجديد عقد اللاعب مع الزمالك في ظل وجود مستحقات متأخرة للاعب لعدة شهور، بالإضافة إلى مقدم عقده عن الموسم الجارى.

في نفس الوقت، أكد مهند العون أن ساسى لديه رغبة في البقاء داخل نادى الزمالك لكنه يرغب في الحصول على مستحقاته المتأخرة أولا، ثم يتم التفاوض على المقابل المادى الجديد ومدة التعاقد.

في شأن مختلف، اشتعلت الأجواء خلال الساعات الماضية بسبب أزمة لاعب الفريق الكروى الأول، محمود عبدالرازق شيكابالا، مع بعض جماهير الأهلى، التي تجاوزت في حق اللاعب خلال تغييره في مباراة القمة الماضية، ورد اللاعب عليهم بالإشارة لحذائه، وهو ما أشعل مواقع التواصل الاجتماعى ما بين مؤيد ومعارض لما حدث.

من جانبه، أعلن شيكابالا على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»: «جماهير الزمالك دائما ما كانت الملهم والسند، وبناء على دعوة ورغبة الجماهير العظيمة، سأتحرك قضائيا ضد كل المتجاوزين، سئمنا وطفح الكيل».

وأضاف: «هذا التحرك ليس من أجلى فقط، من أجل حماية كل أصحاب البشرة السمراء من لاعبين ومدربين، وحتى يتم التصدى لهذه الظاهرة العنصرية».

فيما عقد أمس مجموعة من المحامين المنتمين للنوبة وأسوان اجتماعا في نادى النوبة العام، لبحث تحريك دعاوى قضائية ضد المتنمرين على شيكابالا، ودعم اللاعب في المواقف التي سيتخذها خلال الفترة المقبلة.

من ناحية أخرى، كشف أسامة نبيه، المدرب العام للفريق، أن اللاعبين يعانون من الإرهاق في ظل ضغط المباريات، من خلال برامج بدنية خاصة يتم تنفيذها، وشدد نبيه على أن الجهاز الفنى أغلق ملف اللقاء السابق بشكل تام، والتركيز حاليا منصب على مباراة إنبى، مضيفا أن الفريق يتعامل مع كل مباراة على حدة من حيث الاستعدادات، من أجل مواصلة مشوار الدورى، وأن الهدف واحد وهو الفوز دائما.