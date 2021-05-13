شكرا لقرائتكم خبر عن «فيرجسون» يسترجع لحظات رعبه من فقدان الذاكرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تذكر السير أليكس فيرجسون الفترة التي قضاها وحيدا وكانت مخيفة في المستشفى عندما كان يتعافى من نزيف في المخ، حيث كان يخشى من أن يكون فقد ذاكرته وصوته.

ونقل المدرب الأسكتلندى، البالغ من العمر 79 عاما، الذي فاز بـ13 لقبا للدورى الإنجليزى الممتاز، ومرتين بدورى أبطال أوروبا مع مانشستر يونايتد، إلى المستشفى في 5 مايو 2018. واعترف فيرجسون بأنه بعد الجراحة الطارئة التي أنقذت حياته في النهاية، أنه كان يخشى من عدم التحدث مرة أخرى، أو ألا يكون قادرا على تذكر أي شىء من حياته حتى تلك اللحظة.

وقال فيرجسون، في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء البريطانية «بى.إيه.ميديا»، نقلا عن صحيفة جارديان: «كان هذا أكثر ما يقلقنى». وأضاف: «حدث ذلك بعد العملية عندما فقدت صوتى. كان هذا أكثر جزء مخيف».

وأكد: «كنت أعلم أننى ما زلت حيا، بمفردى، بدأت أفكر: هل يخبرونى بالحقيقة؟ العملية كانت ناجحة لكنك تشعر بهذه الوحدة. يمكن أن يكون الأمر مرعبا». وبدأ يكتب أسماء أفراد عائلته واللاعبين ليطمئن نفسه أنه لم يفقد ذاكرته، وطلب من معالج النطق أن يكتب خطابات، بما في ذلك واحد لزوجته كاثى.

وقال جايسون فيرجسون، الذي أنتج فيلما وثائقيا عن والده سيصدر في وقت لاحق من هذا الشهر: «كتب لى، لأمى، لأشقائى، وكل أحفاده. في الأساس كانت رسائل وداع».