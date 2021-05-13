شكرا لقرائتكم خبر عن «أندريس إنييستا» يمدد بقاءه في الدوري الياباني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الإسبانى أندريس إنييستا تجديد عقده لمدة عامين مع فيسيل كوبى اليابانى، الذي وصل إليه منتصف 2018 وساهم في فوزه ببطولتين محليتين.

وقال اللاعب البالغ من العمر 37 عاما: «إنه يوم مميز للغاية، مواصلة اللعب لعامين إضافيين مع فيسيل كوبى تمنحنى دافعا كبيرا».

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى، عقد الثلاثاء، في العاصمة طوكيو.

وأكد لاعب وسط برشلونة ومنتخب إسبانيا السابق أنه لا يزال يشعر بـ«الكثير من الطاقة والحماس للاستمرار في جعل النادى أكبر». وكشف اللاعب الإسبانى أنه يود الاستمرار في اللعب «لوقت طويل»، مضيفا أنه «سيقول كفى» حين يأتى اليوم الذي لا يستطيع فيه «المواصلة على نحو جيد».

وأعرب إنييستا عن رغبته في إنهاء مسيرته الكروية مع فيسيل و«الحفاظ على العلاقة مع مشروع النادى لوقت طويل، بعيدا عن كرة القدم».

وانضم إنييستا إلى كوبى في مايو 2018 بعقد مبدئى مدته ثلاثة أعوام، ومنذ ذلك الحين أصبح قائد الفريق وأبرز نجوم الدورى اليابانى.