شكرا لقرائتكم خبر عن «ديوكوفيتش»: هدفي الأول حاليًا هو «الجراند سلام» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد لاعب التنس الصربى نوفاك ديوكوفيتش أنه عقب تحقيقه الرقم القياسى بأكبر عدد من الأسابيع في صدارة التصنيف العالمى لرابطة المحترفين (ATP)، فإن أولويته الآن هي الظهور بأفضل مستوى في البطولات الأربع الكبرى «الجراند سلام».

وقال ديوكوفيتش، خلال مؤتمر صحفى: «سأدخل بطولة روما للأساتذة، ذات الـ1000 نقطة هذا الأسبوع، كتحضير لبطولة فرنسا المفتوحة (رولان جاروس)».

وأضاف: «أجندة مبارياتى مختلفة، أشعر أنها مختلفة. لن أقول إننى أشعر بأنها غريبة، لأننى أستمتع بأشياء أخرى تهمنى. أشارك في بطولات محددة لكى أكون في أفضل حالة قبل بطولات الجراند سلام».

وزاد: «لم أقدم المستوى المطلوب في مونت كارلو، ولكنى أعتقد أن هذه البطولة، بطولة روما، وبطولة بلجراد كافيتان لاستعادة لياقتى، والوصول إلى باريس بأفضل حالة. هناك حيث أريد المنافسة».

وشدد المتوج بلقب البطولة التي تقام على ملاعب (فورو إيتاليكو) 5 مرات: «لا أركز حاليا على مسألة التصنيف، ولكن هدفى الأول في هذه المرحلة من مسيرتى هو بطولات الجراند سلام. حققت الرقم القياسى لأكبر عدد من الأسابيع في صدارة التصنيف، والآن تركيزى الأول على بطولات الجراند سلام.

كان صاحب الـ33 عاما قد حطم هذا العام الرقم القياسى المسجل باسم الأسطورة السويسرى روجر فيدرير، لأكبر عدد من الأسابيع في الصدارة بإجمالى 311 أسبوعا.

ولم يشارك «نولى» في بطولة مدريد الأخيرة للماسترز، والتى توج بها الألمانى ألكسندر زفيريف على حساب الإيطالى ماتيو بيريتينى، لادخار القوى، والعودة للملاعب هذا الأسبوع في بطولة روما المفتوحة التي سيبدأ مسيرته بها أمام الأمريكى تيلور فريتز. وعلى جانب آخر، أكد النجم الصربى أنه بصدد الإعداد لفيلم وثائقى حول مسيرته في ملاعب التنس، ويثق في عرضه خلال العام الجارى.