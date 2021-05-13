شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الهلال السعودي يشكو وكلاء اللاعبين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه فهد بن نافل، رئيس الهلال السعودى، رسالة إلى جماهير النادى قبل أيام قليلة من بدء الجولات الحاسمة، التي ستحدد هوية بطل دورى كأس الأمير محمد بن سلمان، ويتصدر الهلال قائمة الدورى برصيد 51 نقطة، قبل 4 جولات من ختام الدورى، في ظل منافسة شرسة من الوصيف الشباب الذي يملك 48 نقطة.

بينما يتواجد الاتحاد في المركز الثالث برصيد 46 نقطة. واشتكى رئيس النادى عبر حسابه على تويتر من وسطاء اللاعبين (وغيرهم من بعض أتباعهم المنتفعين) يستخدمون طُرقًا ملتوية لا يتسع المقام لشرحها من أجل تسويق اللاعبين، وأبرزها الزج باسم الهلال زيفًا، لتحقيق مآربهم».