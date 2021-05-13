شكرا لقرائتكم خبر عن عرض خليجي يعرقل تعاقد علي ماهر مع «المصري» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقى على ماهر، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى المصرى، عرضًا من أحد الأندية الخليجية لتولى تدريب الفريق، عقب نهاية الموسم الجارى، وهو الأمر الذي يهدد مفاوضات مجلس إدارة النادى المصرى، برئاسة سمير حلبية، مع المدير الفنى، والذى ينتهى عقده بنهاية الموسم الجارى، وعلمت «المصرى اليوم» أن ماهر رحب بالاستمرار مع الفريق لفترة جديدة، ولكنه اشترط التعاقد مع لاعبين مميزين من أجل المنافسة على التواجد في المربع الذهبى الموسم المقبل والمشاركة في البطولة الإفريقية مرة أخرى.

من جهة أخرى، خضع مهاجما المصرى البورسعيدى أحمد جمعة وأوستن أموتو لتدريبات خاصة من جانب الجهاز الفنى للفريق، بقيادة على ماهر، من أجل إنهاء الهجمات أمام مرمى المنافسين بشكل جيد، في ظل ضياع الفرص المتتالية من الثنائى الهجومى، وكان آخرها في لقاء مصر المقاصة الأخير، وذلك استعدادا لمواجهة غزل المحلة، المقرر لها غدًا «الجمعة».