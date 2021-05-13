شكرا لقرائتكم خبر عن «لوف» يقرر إعادة «مولر» للمنتخب الألماني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ذكر تقرير إعلامى أن يواكيم لوف، المدير الفنى للمنتخب الألمانى، يرغب في اصطحاب توماس مولر، لاعب وسط بايرن ميونخ، معه في بطولة أمم أوروبا (يورو 2020) التي تقام هذا الصيف. ووفقا لتقرير نشرته «صحيفة بيلد»، فإن لوف اتصل باللاعب بالفعل وأبلغه برغبته في إعادته للمنتخب الوطنى. وكانت آخر مرة لعب في مولر للمنتخب الألمانى في نوفمبر في دورى أمم أوروبا، وفى مارس 2019 تم استبعاده من المنتخب بجانب زميله بالفريق جيروم بواتينج وماتس هوميلز، مدافع بوروسيا دورتموند. وازدادت الدعوات التي تطالب بعودة مولر قوة في العام الماضى،

بعدما أصبح عنصرا مهما لفريق بايرن تحت قيادة هانز فليك، وفاز مع الفريق بالثلاثية (الدورى وكأس ألمانيا ودورى أبطال أوروبا). ويعلن لوف قائمة اللاعبين المشاركين في بطولة أمم أوروبا المؤجلة من العام الماضى، يوم 19 مايو، بسبب جائحة فيروس كورونا. ومن المقرر أن تنطلق بطولة أمم أوروبا يوم 11 يونيو، فيما يستهل المنتخب الألمانى حملته في البطولة يوم 15 من ذات الشهر بمواجهة المنتخب الفرنسى بطل العالم في ميونخ. ويترك لوف منصبه عقب نهاية البطولة، وبينما لم يتم الإعلان بعد عن خليفته، تفيد التقارير بأن فليك هو أقرب المرشحين لتولى المنصب.