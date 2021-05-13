شكرا لقرائتكم خبر عن سيميوني يتمسك بعودة جريزمان إلى أتلتيكو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب الأرجنتينى دييجو سيميونى، مدرب أتلتيكو مدريد، أن يتعاقد ناديه مع أحد نجوم برشلونة خلال الصيف المقبل، ووفقًا لبرنامج «الشيرنجيتو» الإسبانى، فإن سيميونى طلب من مسؤولى أتلتيكو التعاقد مع الفرنسى أنطوان جريزمان، مهاجم برشلونة.

وكان جريزمان لاعبًا في أتلتيكو مدريد منذ 2014 وحتى صيف 2019، قبل أن ينتقل إلى برشلونة من خلال الشرط الجزائى المقدر بـ120 مليون يورو، وعانى جريزمان على المستوى الفنى للتأقلم مع أسلوب لعب برشلونة، سواء في الموسم الماضى أو الحالى، يذكر أن العديد من التقارير زعمت أن جريزمان في طريقه للرحيل عن البارسا خلال الصيف المقبل.

وأكد مدرب أتلتيكو مدريد، دييجو سيميونى، أنه يركز على التحسين من مستوى فريقه، الذي بإمكانه التتويج بلقب الليجا، حال فوزه بالجولات الثلاث المتبقية من المسابقة، وعدم الاهتمام بالتحكيم، لأنه عندما تلعب جيدا وتفوز لا يتم التطرق إلى ذلك.