شكرا لقرائتكم خبر عن «سولشاير» يناشد جماهير «يونايتد» التخلي عن العنف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دعا أولى جونار سولشاير، مدرب مانشستر يونايتد، جماهير فريقه إلى الالتزام بالهدوء والتخلى عن العنف قبل مباراة النادى المؤجلة في الدورى الإنجليزى الممتاز أمام ليفربول حامل اللقب، المقرر لها اليوم.

وكان من المقرر إقامة المواجهة في أولد ترافورد في 2 مايو الجارى لكنها تأجلت بعد أن اقتحم مشجعون غاضبون الملعب، احتجاجا ضد أسرة جليزر الأمريكية مالكة النادى. ووقعت اشتباكات بين الشرطة ومشجعى النادى خارج الملعب أيضا أصيب خلالها 6 من ضباط الشرطة.

وتحدثت وسائل إعلام بريطانية عن تخطيط لتنظيم مظاهرات أخرى خلال المباراة الخميس المقبل.

وشددت الشرطة الترتيبات والإجراءات الأمنية قبل مباراة مانشستر يونايتد أمام ضيفه ليستر سيتى في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء.

وقال سولشاير: «يتم حاليا مراجعة الإجراءات الأمنية وأتمنى أن تقتصر المظاهرات، إن حدثت، على الأصوات المرتفعة وأن تكون خالية من العنف».

وأضاف المدرب النرويجى: «نتمنى أن يسود الهدوء واللاعبون يرغبون في أداء المباراة. سنواجه ليفربول ونسعى للفوز عليه». وتابع: «كما نسعى للفوز على ليستر سيتى ولذا فإننا سنبذل كل جهد مستطاع حتى يحتفل جمهورنا بما نقوم به على أرض الملعب».

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثانى برصيد 70 نقطة من 34 مباراة متخلفا بفارق 10 نقاط عن جاره المتصدر مانشستر سيتى الذي لعب 35 مباراة.

في سياق آخر، تلقى أولى جونار سولشاير، المدير الفنى لمانشستر يونايتد، صدمة كبرى، بإصابة قلب دفاع وقائد الفريق هارى ماجواير، قبل أسبوعين من نهائى بطولة اليوروبا ليج. ويلتقى مانشستر يونايتد وفياريال في نهائى الدورى الأوروبى يوم 26 مايو الجارى. وبحسب صحيفة «صن» البريطانية، سيغيب ماجواير عن مباريات مانشستر يونايتد الأربع الأخيرة في الدورى الإنجليزى الممتاز، وسيدخل في سباق مع الزمن للحاق بنهائى الدورى الأوروبى.

وأضافت الصحيفة أن ماجواير ينتظر نتائج الفحوصات بعد تعرضه لإصابة في الكاحل يوم الأحد أمام أستون فيلا. وأكدت الصحيفة أن ماجواير غاب عن مباراة ليستر سيتى، وكذلك مباراة ليفربول، المقرر لها اليوم، ومن المرجح أيضًا ألا يلحق بمواجهتى فولهام يوم الثلاثاء المقبل، وولفرهامبتون في الجولة الأخيرة للبريميرليج يوم 23 مايو.