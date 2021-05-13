شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء بريطانيا يرد على مطالبة محمد صلاح بوقف العنف ضد الشعب الفلسطيني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الأربعاء، إسرائيل والفلسطينيين إلى ضبط النفس والتراجع عن الحافة، كأول رد فعل من الممكلة المتحدة عقب رسالة النجم محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي، والذي طالب خلالها بوقف التصعيد ضد الأراضي الفلسطينية.

قال جونسون على تويتر «تشعر المملكة المتحدة بقلق بالغ إزاء تصاعد العنف وسقوط ضحايا مدنيين، ونريد أن نرى وقفا عاجلا لتصعيد التوتر»، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية.

وكان محمد صلاح نجم مصر وليفربول، قدم الدعم لفلسطين وأبنائها اللذين يواجهون القتل والعنف أمام الجيش الإسرائيلي. وقال صلاح عبر تويتر الثلاثاء الماضي: «إنني أدعو جميع قادة العالم، بما في ذلك رئس وزراء البلد الذي كان موطنًا لي طيلة السنوات الأربع الماضية، إلى بذل كل ما في وسعهم للتأكد من توقف العنف وقتـل الأبرياء على الفور. لقد طفح الكيل. كما قام النجم المصري بتغغير صورة صفحته الشخصية على تويتر لصورة له أمام قبة الصخرة عندما كان يلعب في فريق بازل السويسري .

كان اللاعب الدولي السنغالي ساديو ماني وزميل صلاح في الفريق قدم الدعم للشعب الفلسطيني في الأحداث التي يمر بها الشعب الفلطسيني في القدس أمام الجيش والمستوطنين الإسرائيليين اللذين دنسوا المسجد الأقصى خلال الأيام الماضية، وقاموا بإخلاء العائلات الفلسطينية من حى الشيخ جراح. ونشر ماني عبر صفحته في تطبيق «إنستجرام» صورة لمدينة القدس وعلق قائلاً: «الحرية لفلسطين» واضعاً العلم الفلسطيني على الصورة.

وقدم عدد من نجوم كرة القدم رسائل الدعم للشعب الفلسطيني مثل الجزائري رياض محرز نجم فريق مانشستر سيتي والمصري محمد النني لاعب فريق أرسنال ومواطنه محمد حسن «تريزيجيه» لاعب أستون فيلا الإنجليزي، والمغربي أشرف حكيمي لاعب إنتر ميلان الإيطالي، وإسلام سليماني مهاجم ليون الفرنسي وإسماعيل بن ناصر لاعب ميلان الإيطالي

فيما غاب عن مواكب الدعم اسم النجم المصري محمد صلاح ما آثار حفيظة المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي الذين كانوا يتمنون أن يقوم صلاح بدعم الفلسطينيين وهو ما استجاب له النجم المصري اليوم .